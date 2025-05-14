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焦點股》台積電：調高股利 股價逼近千元

2025/05/14 09:29

台積電調高股利，股價逼近千元（記者洪友芳攝）台積電調高股利，股價逼近千元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股週二主要指數大多上漲，輝達股價大漲逾5％，台積電也因董事會昨調高第1季每股股利達5元，激勵台積電ADR漲幅達3.75%，台積電（2330）股價今以990元開出，截至9點10分，最高達992元，大漲23元、漲幅2.37%，逼近千元大關，市值達25.72兆元。

台積電昨召開董事會，決議第1季盈餘的每股股利由前1季4.5元調高為5元，此為採季配息以來的最高額，除息交易日為今年9月16日，10月9日發放股利，估計股利總金額將達近1300億元新高。

此外，台積電董事會也核准季度資本預算約為152億4770萬元（約新台幣4643.68億元），將作為建置先進製程、先進封裝、成熟/特殊製程的產能，還有廠房興建及廠務設施工程。

台積電昨股價收969元，上漲12元，外資買超6730張、投信買超268元、自營商小賣75張，三大法人合計買超6923張。其中，外資連三買，代表對台積電後勢仍看好，但美國對半導體晶片關稅後續決策、新台幣升值，被視為將牽動台積電股價能否續往上的變數。

美中關稅戰降溫，美國公布最新通膨數據放緩，美股週二主要指數多收漲，除了道瓊工業指數下跌269.67點，那斯達克指數上漲301.74點，S&P500指數上漲42.36點，費城半導體指數上漲150.42點。晶片股強勢反彈，輝達股價大漲逾5％，台積電ADR漲幅達3.75%。

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