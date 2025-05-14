憑「意念」就能控制iPhone！蘋果攜手Synchron進軍腦機介面

蘋果公司正在積極投入腦機介面領域。圖為Synchron的裝置「Stentrode」。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果公司（Apple）正在積極投入腦機介面（Brain-Computer Interface, BCI）領域，外媒指出，蘋果目前和腦機介面製造商 Synchron 合作開發新技術，未來只要透過腦部植入裝置所擷取的神經訊號，就能直接控制iPhone等蘋果裝置，許多因脊髓重創或是罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS）等疾病，無法使用雙手的人可望因這項新技術受惠。

《華爾街日報》報導，人類與電腦的互動，過去主要依賴鍵盤與滑鼠等機械操作。智慧型手機的出現引入了觸控行為作為輸入方式，但仍屬可觀察的物理動作。而透過新的腦波辨識技術，蘋果裝置將能讀取使用者的「意圖」，而不再需要實際看到具體的動作。

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蘋果和Synchron正在開發這項新技術，將透過Synchron的裝置「Stentrode」，其外型類似支架，可植入至腦部運動皮質區的靜脈。該裝置內部的電極能讀取腦波訊號，並將其轉譯為螢幕上的圖示選擇行為。

Synchron 執行長歐克斯（Tom Oxley）表示，目前腦機介面公司仍需「欺騙」電腦，使其誤以為來自植入裝置的訊號來自滑鼠。他認為，若有一套專門為這類裝置設計的標準，未來發展將大有可為。蘋果計劃於今年稍晚推出這套新標準，供其他開發者使用。

自 2019 年以來，Synchron 已為 10 名病患植入 Stentrode 裝置。摩根士丹利估計，美國目前約有 15 萬人因上肢嚴重障礙，可能成為腦機介面技術的早期用戶。該機構預測，這類裝置最早將於 2030 年獲得商業批准。不過歐克斯表示，他相信 Synchron 能夠更快取得核准。

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