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耶魯大學 : 美平均關稅稅率17.8％ 為1934年來最高

2025/05/14 09:43

耶魯估算，美國的平均關稅稅率仍高達17.8%，是1934年以來最高。（路透檔案照）耶魯估算，美國的平均關稅稅率仍高達17.8%，是1934年以來最高。（路透檔案照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美經貿高層會談取得實質進展，市場也給予了正面反應。據報導，美國耶魯大學研究團隊發現，美國政府以各種理由對幾乎所有貿易夥伴加徵關稅，在推算下，美國對進口產品的平均有效關稅率仍為17.8%，是1934年以來的最高水準。

耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）週一發布新報告指出，儘管美國陸續與英國、中國達成貿易協議，但根據估算這些政策後，發現美國的平均有效關稅率仍高達17.8%，與川普第二任期前的平均有效關稅率相比，相當於增加15.4%。

美國總統川普4月2日拋出「對等關稅」震撼彈後，儘管事後率續做出修正，僅對中國施加145%的高額關稅，但以4月15日的分析估算，美國消費者面臨的整體平均有效關稅率為28%，是1901年以來的最高值。

據該報告，目前生效的關稅政策預計將在「短期內」（short run）導致美國每個家庭平均損失2800美元（約新台幣8.5萬元），但並未指明時間範圍。而美國平均關稅率下滑，幾乎完全歸因於從中國進口的較低稅率，直言美英貿易協議對平均關稅率的影響微乎其微。

《CNBC》引述經濟學家分析，企業和消費者很可能改變購買行為，以避免因關稅帶來的較高成本。在考慮到「替代效應」（substitution effects）後，耶魯預算實驗室認為，平均有效關稅率仍將達16.4%，為1937年以來的最高值。

但替代效應何時出現？報告坦言該時機「極不確定」（highly uncertain），有些轉變可能很快會在數天或數週內發生，有時則可能需要較長的時間。

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