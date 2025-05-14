繼沙國之後 ! 阿聯有望買輝達H100百萬塊 彭博曝拿貨量「暴增4倍」

美國考慮允許阿聯購買超過一百萬塊領先的 輝達晶片。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統對中東放寬AI晶片出口管制，繼宣布對沙烏地阿拉伯出售1.8萬塊Blackwell晶片後，再傳出考慮允許沙烏地聯合大公國（阿聯）購買超過100萬至150萬塊先進輝達晶片。

《彭博》報導，川普總統正在考慮一項協議，允許阿聯進口超過百萬塊先進的輝達晶片，這數量將超過拜登時代的人工智慧晶片法規的4倍，但同時也引發了人們對這些先進晶片是否最終會落入中國手中的擔憂。

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據報導，該協議將允許阿聯從現在到2027年每年進口50萬塊晶片，其中5分之1留給阿布達比人工智慧公司G42，其餘則留給在海灣國家建造資料中心的美國公司。

知情人士稱，在更廣泛的交易期間，G42可購買相當於100萬至150萬塊的H100晶片的運算能力，這是輝達目前最好的產品。

知情人士透露，該協議內計畫出售的輝達晶片數量，將與路易斯安那州Meta Platforms Inc.計劃中的數據中心所需的晶片數量相當，該數據中心規模龐大，可覆蓋曼哈頓很大一部分。

《彭博》指出，美國官員長期以來對阿聯的政府官員和私營公司與北京的關係保持警惕。總而言之，如果該協議以目前的形式取得進展，這將標誌著美國對中東、特別是阿聯人工智慧發展的政策發生重大變化。

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