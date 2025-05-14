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中國多晶矽大基金來了！6巨頭將用逾2900億元出清過剩產能

2025/05/14 11:32

中國多晶矽大基金來了！6巨頭將用逾2900億元出清逾百萬噸過剩產能（彭博）中國多晶矽大基金來了！6巨頭將用逾2900億元出清逾百萬噸過剩產能（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國為解決多晶矽過剩產能，通威、協鑫等6巨頭正計劃成立700億人民幣（約新台幣2947億元）規模基金，收購整合行業逾百萬噸過剩的產能，報導指出，透過「限產限價」舉措，將多晶矽價格從目前每噸3.6萬人民幣（約新台幣15.15萬元），提升至4.5-6萬人民幣（約新台幣18.94萬至25.26萬元）的合理水平。

華爾街見聞報導，週二中國光電市場傳出久違的重磅消息，為了解決多晶矽產能過剩問題，由通威、協鑫、大全、新特、亞矽、東方希望等6巨頭將組團成立大基金，透過併購、整合多餘矽料產能，並以這種方式完成矽料產能出清。

多家矽料企業負責人向趕碳號證實，此事屬實，絕非謠傳。就在週二晚間，6家矽料高層集聚成都秘密商議此事。

據了解，6家企業中均是公司老闆或關鍵人物親自出席。目前該方案的具體細節仍在磋商之中，預計很快就會形成方案，並上報相關部門。

報導指出，截至目前，中國已經投產的多晶矽產能約300萬噸，彭博新能源財經預計，2025年矽料市場需求約177萬噸左右，多晶矽產能嚴重過剩，多晶矽價格已連跌1年多。

所有矽料企業已經無法忍耐持續的虧損，據趕碳號了解，現在仍在保持運作的矽料企業，除了上述6家老企業外，還包括晶諾（去年大規模檢修升級後重啟）、麗豪（目前開工率在50-60%左右），而寶豐能源、合盛矽業等企業，屬於開過又停下來、時斷時續的，其他企業基本上都已停產「檢修」。中國有色金屬工業協會矽業分會判斷，矽料在產企業數量或將在今年2季縮減至10家左右。

據趕碳號了解，6家矽料企業將主導成立700億人民幣規模的大基金，併購整合6家以外的矽料產能。此計畫若得以順利實施，6家企業將連同光電產業協會，針對矽料採取「限產限價」舉措，將多晶矽價格從目前每噸3.6萬人民幣，提升至4.5-6萬人民幣的合理水平。

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