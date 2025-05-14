川普關稅亂象難預測！共和黨大金主看清了：應該做「這件事」

華爾街金融大佬、「城堡投資公司」（Citadel）執行長格里芬。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美中貿易戰達成休兵、金融市場大漲，作為川普支持者兼共和黨金主的華爾街金融大佬「城堡投資公司」（Citadel）執行長格里芬（Ken Griffin）回顧過去一個月的動盪，坦言或許「持有現金觀望」，是更好的投資選擇。

格里芬接受《彭博》採訪時表示：「對基本面投資人來說，這段時間真的非常艱難，因為我們所投資企業的價值，很大一部分被華府快速變化的政策所左右。」、「現在回頭看，或許持有現金是應對這種情況的最佳方法，但這與我們一直以來積極進攻、尋找創造市場價值機會的文化背道而馳。」

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隨著美國和中國這全球2大經濟體的談判代表宣布局勢大幅降級，並暫停原本可能扼殺雙邊貿易的關稅行動，華爾街總算鬆了一口氣，美股基本上已抹去川普「解放日」導致的跌幅。

格里芬過去曾多次批評關稅政策，認為這等同於一種累退稅，對勞工階層造成打擊，並表示關稅政策在期中選舉中將付出「真實的代價」。

格里芬也稱讚美國財政部長貝森特（Scott Bessent）成功讓美中2國的雙邊貿易條件，出現實質改善，這與數天前的局勢相比已有明顯進展。不過，他也指出，後續仍有更多談判在所難免。

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