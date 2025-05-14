再不改變恐被AI淘汰！70％工作技能將在5年後「大洗牌」

人工智慧（AI）技術正以前所未有的速度重塑全球職場。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）技術正以前所未有的速度重塑全球職場。根據 LinkedIn 最新發布的數據報告指出，到 2030 年，多達 70% 的工作技能將會產生重大變化。專家警告，AI 並非僅取代單一職位，而是全面顛覆人類在工作中扮演的角色與技能需求。

《CNBC》報導，LinkedIn 資深職涯新聞編輯西曼（Andrew Seaman）表示，這項預測是根據企業職缺所列技能與用戶個人檔案中標註的技能交叉分析，再結合技能演變趨勢，以及可由 AI 取代的工作類型所得出的結論。他強調：「我們並不是說所有技能都會被淘汰，而是它們將會變化。」

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Resume Builder 首席職涯顧問霍勒（Stacie Haller）也給出了類似意見：「隨著科技不斷改變工作方式，每個人都必須持續追蹤哪些技能正在變化，才能確保自身的技能能保持市場競爭力。」

西曼舉例，如資料輸入這類重複性高的任務，未來可能會交給 AI 自動化處理，但相對地，人類則必須掌握資料管理的能力，現在熱門的提示工程（Prompt engineering）技能，在未來也可能演變為對大型語言模型與 AI 輸入的管理與監督工作。

換句話說，這些瑣碎的任務未來會交由 AI 處理，人類則會扮演組織與監控的角色。西曼並預測，在某些職位上，或許未來只要1個人，就能夠完成現在好幾個人的工作，如軟體工程師、網頁設計師、收銀員等角色，AI可望透過自動化加速任務執行，使人類在單日內完成更多項目，進而提升整體生產力。

不過，他也強調，並非所有職業都會受到相同影響。像是體力勞動或現場表演等工作，受 AI 衝擊相對較小。

為了確保自己跟得上這個趨勢，西曼建議，人們可透過 LinkedIn、Upwork、Indeed 等平台，追蹤企業需求技能清單，並將相關技能納入日常學習中，例如觀看教學影片、參加課程，甚至請教身邊熟悉該技能的人。

他強調：「重點在於，人們現在就必須開始習慣變化。只有這樣做，他們才能在未來職場中保持競爭力。」

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