美元信心崩盤？全球資金減持創19年新低、美銀曝驚人真相！

美銀調查發現，全球資產管理機構今年5月對美元的資產配置降至19年來的最低水準。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國銀行（Bank of America）週二發布的全球基金經理人調查（FMS），由於美國總統川普的貿易政策混亂不穩，削弱了投資人對美國資產的信心，全球資產管理機構今年5月對美元的資產配置降至19年來的最低水準。

《路透》報導，在全球2大經濟體美國與中國於瑞士日內瓦進行談判後，雙方同意實施為期90天的貿易休戰，暫時削減相互徵收的關稅，進一步緩解了對全球經濟的即時衝擊。

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美銀表示：「在日內瓦談判舉行之前，投資人情緒相當低迷，尤其對美國資產更顯悲觀。美銀指出，雖然5月的FMS調查結果，沒有像4月那樣悲觀，但仍顯示市場持續偏空。不過，由於美中貿易戰暫時停火，有助於避免經濟衰退或信貸風險，因此市場可能出現溫和反彈的『痛苦交易』現象。」

儘管投資人情緒仍顯保守，但調查顯示，基金經理人已將現金配置從4.8%下調至4.5%，這通常被視為投資信心回升的指標。但值得注意的是，他們對美元的資產配置卻降至2006年5月以來最低水準。

美銀指出，本次調查有75%的回覆是在美中於瑞士談判之前完成，這項調查涵蓋208位基金經理人，管理總資產共高達5220億美元。

此外，預期美國經濟「硬著陸」的受訪者比例降至25%，相比4月近50%的比例明顯減少，目前市場主流預期為「軟著陸」情境，也就是經濟溫和放緩但不至於陷入衰退，持此看法的受訪者達61%。

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