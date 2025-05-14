沙烏地大單激勵輝達股價 黃仁勳身家增至近1200億美元

輝達執行長黃仁勳。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受AI（人工智慧）晶片需求激增、沙烏地阿拉伯大單激勵，週二（13日），輝達（NVIDIA）股價勁揚，連帶執行長黃仁勳個人淨資產躍升至近1200億美元（約新台幣3.6兆元），遠高於去年的800億美元（約新台幣2.4兆元）。

《路透》報導，隨著美國總統川普（Donald Trump）訪問中東，多家美企高層同行，輝達週二宣佈，將向沙烏地阿拉伯主權財富基金旗下設立的Humain出售1.8萬顆最新AI晶片，表明市場對於輝達頂尖的處理器需求仍在蓬勃發展。

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輝達週二收漲5.6％，股價來到129.93美元，市值重返3兆美元大關，來到3.17兆美元（約新台幣96.7兆元），僅次於微軟（Microsoft）的3.34兆美元（約新台幣101.9兆元）和蘋果（Apple）的3.18兆美元（約新台幣97.1兆元）。

黃仁勳將輝達定位為AI半導體產業的主導力量，在將輝達打造為全球最有價值公司之一的過程中，發揮了關鍵作用。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），黃仁勳淨資產單日大增60億美元（約新台幣1832.1億元），來到1140億美元（約新台幣3.48兆元），排名全球第15大富豪。

輝達公佈的協議是川普波灣行的一部份，美國總統本週前進中東，先抵達沙烏地阿拉伯，接著計劃訪問阿拉伯聯合大公國。

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