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英特爾找不到新晶片客戶？財務長認了「坦白說」

2025/05/14 09:45

英特爾財務長David Zinsner坦言，目前選擇使用英特爾即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多。（彭博資料照）英特爾財務長David Zinsner坦言，目前選擇使用英特爾即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）坦言，目前選擇使用英特爾即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多，有些客戶甚至在拿到測試晶片後選擇退出，預計生產的處理器數量「並不顯著」。

《路透》指出，辛斯納表示，目前以英特爾新的製程技術為外部客戶生產的晶片「承諾訂單量」仍很有限。

總部位於加州聖塔克拉拉 （Santa Clara） 的英特爾，正致力於成為晶片代工廠，但其最新的18A與14A製程技術進展不順。

但英特爾上個月曾表示，已有數位客戶計劃使用該新製程製作測試晶片。辛斯納表示：「我們有拿到一些測試晶片的訂單，但也有一些客戶會在測試後退出，所以目前的承諾量確實不高。」

而今年3月1篇報導指出，人工智慧（AI）晶片領導廠商輝達（NVIDIA），以及客製化晶片製造商博通 （Broadcom），正與英特爾進行製造測試。

辛斯納稱，英特爾的晶圓代工部門預計將於2027年實現損益兩平，屆時需要靠外部客戶貢獻約10億至50億美元（約新台幣303億元至1517億元）的營收，才能達到這項目標。

英特爾晶圓代工部門今年第1季（截至3月）營收為47億美元（約新台幣1426億元）、年增7%。但其中大部分收入仍來自英特爾為自家產品生產的晶片。

新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）肩負扭轉英特爾多年來失誤的重任，他保留了英特爾自行生產晶片並同時替他人代工的策略。

辛斯納對此也表示：「可以說，陳立武目前並未考慮做出大幅改變。」目前為止，陳立武已簡化公司架構，並將策略重點放在聚焦核心業務，包括拆分部分非核心資產，例如Altera的股份。

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