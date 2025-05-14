股神巴菲特滿手美債！超驚人持有規模、每年利息曝光

巴菲特滿手美債。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國財政部數據，截至今年3月底，美國國債市場的總規模為6.155兆美元（約新台幣189兆元），而根據估算，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏所持有的美國短期公債規模，如今規模已達驚人的3140億美元（約新台幣9.5兆元），意味著波克夏的持有量約占整個美國國債市場的5.1%，成為全球第4大美國國債持有者，高於前1季的4.89%，當時波克夏持有的債券規模為3008.7億美元（約新台幣9.15兆元）。

綜合《CNBC》、《Benzinga》、《環球郵報》等報導，據摩根大通的估算，在過去1年裡，波克夏的美國國債持倉量增加1倍之多，規模甚至超過了外國銀行、美國聯準會（Fed）、地方政府投資基金、離岸貨幣市場基金和穩定幣（加密貨幣的其中一種類型）。

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巴菲特曾在去（2024）年5月的波克夏年度股東大會上指出，短天期美債與國庫券（T-Bill）是「最安全的投資」。

據報導，巴菲特會定期在美債拍賣中購買，有時單次增持規模達100億美元（約新台幣3042億元）。

《環球郵報》指出，若以美國國庫券4.36%的平均收益率來計算，這代表著作為美國第4大債主的巴菲特，每年約可輕鬆獲得超過137億美元（約新台幣4167億元）的無風險收入。

《環球郵報》報導中指出，光靠著借錢給「山姆大叔」，波克夏就有驚人進帳。美國政府透過國庫券借入的每20美元中，就有超過1美元流經波克夏，而這些國庫券的利息實際上是由納稅人支付的，而這也反映出美國債務的嚴重程度。

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