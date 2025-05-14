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貿易戰降溫！輝達獲大單飆5.63％ 台積電ADR漲3.15％

2025/05/14 06:14

週二標普500指數和那斯達克指數走高，分別上漲0.72%、1.61%，道瓊工業指數下跌269.67點或0.64%。（法新社）週二標普500指數和那斯達克指數走高，分別上漲0.72%、1.61%，道瓊工業指數下跌269.67點或0.64%。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易緊張局勢緩解，通膨數據弱於預期，標普500指數和那斯達克指數連續第二天走高，分別上漲0.72%、1.61%，不過道瓊工業指數下跌269.67點或0.64%，因為聯合健康集團股價下跌近18%，對道指構成壓力。費城半導體指數上漲3.15%，台積電ADR漲幅達3.75%，收在193.99美元。

綜合外媒報導，數據顯示，美國4月消費者物價指數（CPI）月增0.2%，低於市場預期的0.3%增幅；CPI年增率降至2.3%，為2021年2月以來新低，也象徵通膨壓力緩解。

此外，美國將在三個月內暫時將對中國進口產品徵收的額外關稅從145%降至30%，而中國對美國產品徵收的關稅也將從125%降至10%。關稅休戰後，多家券商下調美國經濟衰退的預期。

川普政府放寬對沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等國的AI晶片出口管制，輝達將向沙烏地阿拉伯提供1萬8000份晶片，股價飆漲5.63%，收在129.93美元，帶動晶片類股上漲，其中博通上漲近5%，AMD上漲4%。

道瓊工業指數下跌269.67點或0.64%，收42140.43點。

那斯達克指數上漲301.74點或1.61%，收19010.09點。

S&P 500指數上漲42.36點或0.72%，收5886.55點。

費城半導體指數上漲150.42點或3.15%，收4931.36點。

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