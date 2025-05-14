台股「限空令」何時解除？金管會要觀察4指標

台股「限空令」何時解除？金管會證期局表示，要觀察四大指標（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到美中關稅休兵等利多消息之激勵，台股昨日大漲、美元也走升，對此，台股是否要評估解除限空令？金管會證期局強調，仍將持續關注4大狀況，包括第一，台美關稅談判結果，第二，是相關經濟參數，第三是國際金融情勢變化，第四是證券交易市場情況。

美中關稅大戰休兵，激勵台股昨日一度大漲500點，最後，大盤上漲200點作收。

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針對台股何時要解除限空令？還要考慮那些因素？證期局證期局副局長黃厚銘表示，要綜合考量台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化，以及證券交易市場情況等，才會進一步決定。

至於台股表現，受美中關稅戰暫停90日消息影響，美股前一日（5/12日）大幅走高，資金湧入受貿易戰擔憂影響的大型科技股，美元創自2024年11月大選以來最大升幅，油價走強。今日（5/13）台股收盤指數21,330.14點，上漲200.60點，漲幅0.95%，成交量3905億元，外資買超142.92億元。

證期局指出，今天台股收盤指數21330.14點，上漲200.60點、漲幅0.95%，成交量為新台幣3905億元，外資買超142.92億元；同時段，日本漲1.74%、新加坡漲0.35%、上海漲0.14%、韓國跌0.11%、香港跌1.60%。

此外，美國4月2日宣布對等關稅，截至5月13日止，台股漲0.15%，同期間，上海漲0.57%、香港漲1.50%、韓國漲4.05%、日本漲5.37%、美國道瓊漲0.44%，增幅較亞洲其他國家稍低。

證期局指出，截至今年4月底，台股本益比約16.89倍，現金殖利率達3.23%，加計股票股利增至3.33%，上市櫃公司今年截至4月底累計營收約15.18兆元，較2024年同期增加16.78%，為歷年同期最高。

對此，黃厚銘表示，金管會將持續關注台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，例如，一旦市場有明顯變化也將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

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