晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股「限空令」何時解除？金管會要觀察4指標

2025/05/14 08:01

台股「限空令」何時解除？金管會證期局表示，要觀察四大指標（記者王孟倫攝）台股「限空令」何時解除？金管會證期局表示，要觀察四大指標（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕受到美中關稅休兵等利多消息之激勵，台股昨日大漲、美元也走升，對此，台股是否要評估解除限空令？金管會證期局強調，仍將持續關注4大狀況，包括第一，台美關稅談判結果，第二，是相關經濟參數，第三是國際金融情勢變化，第四是證券交易市場情況。

美中關稅大戰休兵，激勵台股昨日一度大漲500點，最後，大盤上漲200點作收。

針對台股何時要解除限空令？還要考慮那些因素？證期局證期局副局長黃厚銘表示，要綜合考量台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化，以及證券交易市場情況等，才會進一步決定。

至於台股表現，受美中關稅戰暫停90日消息影響，美股前一日（5/12日）大幅走高，資金湧入受貿易戰擔憂影響的大型科技股，美元創自2024年11月大選以來最大升幅，油價走強。今日（5/13）台股收盤指數21,330.14點，上漲200.60點，漲幅0.95%，成交量3905億元，外資買超142.92億元。

證期局指出，今天台股收盤指數21330.14點，上漲200.60點、漲幅0.95%，成交量為新台幣3905億元，外資買超142.92億元；同時段，日本漲1.74%、新加坡漲0.35%、上海漲0.14%、韓國跌0.11%、香港跌1.60%。

此外，美國4月2日宣布對等關稅，截至5月13日止，台股漲0.15%，同期間，上海漲0.57%、香港漲1.50%、韓國漲4.05%、日本漲5.37%、美國道瓊漲0.44%，增幅較亞洲其他國家稍低。

證期局指出，截至今年4月底，台股本益比約16.89倍，現金殖利率達3.23%，加計股票股利增至3.33%，上市櫃公司今年截至4月底累計營收約15.18兆元，較2024年同期增加16.78%，為歷年同期最高。

對此，黃厚銘表示，金管會將持續關注台美關稅談判結果、相關經濟參數、國際金融情勢變化及證券交易市場情況並即時評估，例如，一旦市場有明顯變化也將隨時應變調整相關措施，以維護市場穩定及投資人權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財