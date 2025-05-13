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英濟揮軍Computex搶單 攜手宏碁打造AI創新方案

2025/05/13 21:16

英濟近年專注發展AI應用與光電技術，於智慧企業解決方案與大健康領域有所斬獲。（英濟提供）英濟近年專注發展AI應用與光電技術，於智慧企業解決方案與大健康領域有所斬獲。（英濟提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕系統整合暨製造服務商英濟（3294）宣布揮軍台北國際電腦展（COMPUTEX），執行董事徐婉晟表示，2025上半年雖逢國際經貿環境動盪，但公司仍持續投入發展數位經濟與AI技術，現已攜手國際一線科技品牌廠宏碁（2353）以及先進醫療機構密切合作，打造可大規模應用的創新解決方案。

英濟近年專注發展AI應用與光電技術，於智慧企業解決方案與大健康領域有所斬獲，透過開發自有模組化的大型語言模型，提供企業地端運算服務，同時應對不同應用場景的智慧平台、個人化健康助理，承接客製化業務。此次揮軍台北國際電腦展，目標以「AI核心驅動力」實現軟硬體整合的最新技術成果，以及達成運用數位轉型、創新科技驅動的企業韌性。

英濟執行董事徐婉晟認為，實現科技創新的關鍵在於硬體與軟體的高度結合，推動AI普及的最佳途徑則是與先進廠商並肩作戰，公司此次聚焦三大AI核心方案，包括自主開發的企業商用智慧平台、個人化智慧健康助理、AI抬頭顯示器，也包括其他文字、影像設備。

徐婉晟提到，公司現已拍板定調，未來將持續投入資源加速AI導入實際應用場景，與業界合作夥伴共同迎接蓬勃發展的智慧解決方案需求。看好此次登展交流之下，有利於吸引潛在合作夥伴共創AI應用新局，深化硬軟整合能力，進而推動產業升級，打造數位經濟與智慧生活領域的更多可能性。

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