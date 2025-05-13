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核管法讓核電續命20年？經部：核安會需修訂子法 台電才可評估

2025/05/13 21:14

立法院三讀通過「核子反應器設施管制法第6條」條文修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，經濟部晚間聲明，主管機關需修法，台電才可評估。（資料照）立法院三讀通過「核子反應器設施管制法第6條」條文修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，經濟部晚間聲明，主管機關需修法，台電才可評估。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院今（13日）趕在非核家園大限前處理「核子反應器設施管制法」修正草案，將核電廠壽齡由40年延長到60年；但台電表示，核三廠二號機運轉執照仍為40年，17日屆期仍需停機，經濟部強調，核安會等主管機關修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電才能進行評估，且單純修法無法保證核安，將依核安、核廢、社會共識等三大前提，督促台電依法辦理。

立法院於今（13）日三讀通過「核子反應器設施管制法第6條」條文修正案，被外界視為核三廠二號機延役關鍵法條，但台電指出，核三廠二號機「建廠時」有安全分析報告，運轉執照仍是40年，需要依照規定停機，再進行整體安全檢測與評估後，才能調整，看壽齡是否能增加為50或60年。

核電要重啟或延役除了修核管法第6條之外，核安會也要修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法第16條」，依規定執照到期前5到15年申請換發執照；換言之，此子法未修正，三座核電廠都無資格申請換照。

台電高層指出，法律、政策、預算三條件缺一不可，修法雖賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，但非核家園的政策方向也需要明確，且政策抵定，才能進行所謂的「整體安全檢測」，需要由國際上同業同儕審查後，再提送完整的延役報告給核安會審查。

其實，過去台電核一廠自2009年曾提出延役審查，但中間歷經政黨輪替、核能政策轉向，台電在2016年7月主動撤回；據悉，當時評估近乎完成，不過欠缺國際專家審查。

而預算也會是重點之一，光是第一關整體安全檢測評估，耗費好幾億元跑不掉。台電需要獲得設備汰換更新的預算金額外，最關鍵還有一難處，目前全球核能復興，屬於賣方市場，並非買主想要零件、材料就有貨，排隊等待耗時。

經濟部重申，因核電廠已運作多年，台電要依國際標準，針對核電廠重要設備及結構物件進行通盤性盤點與檢視（安全總體檢）、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新、針對福島事件安全強化及耐震補強評估，且再運轉計畫需經國際同儕及監管單位核安會等審查，並依審查意見改善通過，單純修法並無法保證核安，非使用核電的負責態度。

另，核能是否能實際延役或再運轉尚須考量核廢料處理及社會共識，朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要，如低放射性廢棄物經濟部於2012年依法選定兩處候選場址，但地方政府拒絕協助辦理公投，導致無法繼續推動。

經濟部也已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，研擬高放射性廢棄物立法相關作業，並積極與NGO等關切核廢處置相關團體進行討論，並期望朝野、中央與地方政府及民眾能共同攜手面對核廢處理議題。

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