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新募ETF要扛責任額 金管會收上百封陳情、20家業者被檢舉

2025/05/13 21:03

民眾檢舉新募集ETF有不當的IPO責任額制度，金管會表示，總計已收到100多封陳情信。圖右為證期局副局長黃厚銘。（記者王孟倫攝）民眾檢舉新募集ETF有不當的IPO責任額制度，金管會表示，總計已收到100多封陳情信。圖右為證期局副局長黃厚銘。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕近日在社群平台，有民眾檢舉新募集ETF有不當的IPO責任額制度；金管會表示，上周截至昨日止，總計已收到100多封陳情信，涉及的金融機構有10家券商、9家投信和1家銀行，合計共20家遭檢舉，金管會已經緊急請券商公會了解當中。

金管會強調，將進一步向銀行和券商公會瞭解，是否有落實KYC（認識客戶）和KYP（瞭解商品）制度，以及商品適合度與銷售行為等相關控管機制。

有民眾發動大規模的具名檢舉活動，名稱是「終結 IPO 制度暴力」、「一人一信救自己」運動，針對ETF或基金等責任額的不當銷售，主要訴求是第一：金管會應建立重大市場變化的 IPO 暫緩機制、第二：投信應有責任進行風險評估與揭露、第三：責任額制度全面檢討、第四：不可無視實際風險環境。

對此，證期局副局長黃厚銘坦言，近日確實收到上百封陳情信，反應ETF與基金的IPO發行的時候，對銀行及證券商內部業務人員訂有責任額情事，金管會會避免銀行和券商為了拓展業務而不當銷售金融商品，已督導銀行和券商，要求業務人員的酬金制度，必須綜合考量財務指標及非財務指標等因素。

黃厚銘表示，財務指標主要指銷售績效，至於非財務指標，包括：法令遵循情形、是否產生糾紛、處理糾紛情況、收到的陳情情況。

黃厚銘強調，根據現行規定，已經嚴格要求銀行、券商，銷售商品時必須應做好KYC、KYP；尤其，有關酬金制度不能只看銷售狀況，至於為何這次發生這樣情形，我們已經請金融機構與券商公會，瞭解後提出說明。

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