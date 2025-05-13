美中關稅談判結果釋訊號 學者估下限10％、最高30％

美中近日發表聯合聲明同步調降關稅。（歐新社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕美中會談後各自暫時大幅調降關稅，經濟學家認為，從美國和英、中談判的結果來看，美國總統川普對等關稅的下限應是10%，上限則是30%，台美貿易談判最重要是爭取豁免清單。

北威今天舉行「川普關稅戰因應策略」論壇，中信金控首席經濟學家林建甫指出，第一個和美國談成的國家是英國，其實美對英貿易順差，照理來說應該是英對美課徵對等關稅，但最後卻是美國對英課稅10%，透露出重要的訊息，意即川普關稅下限是10%。

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美中貿易團隊近日在瑞士談判後達成共識，將當時的關稅稅率各調降115％，美中分別降至30%、10%，為期90天，為雙方的貿易緊張降溫。林建甫說，這幾乎恢復4月2日宣布對等關稅以前的結果，也透露出川普對等關稅的上限是30%，因為美國當初會祭出對等關稅，就是劍指中國。

他建議，因台灣供應鏈和美國幾乎互補，美國對台課關稅其實對國內也不利，因此台灣政府和美國談判時，重點應該放在爭取豁免清單。

中經院區域發展中心主任劉大年提醒，台灣有部分聲音提出對美關稅「歸零」，以換取美國對台課稅歸零，但這會碰到一個挑戰，即台灣希望加入一些大型經貿組織如CPTPP，其他國家可能會質疑為什麼不對該國也歸零，對於台灣爭取加入國際組織有所衝擊。

北威今天同步公布「2025年經濟展望調查」，針對產學界和海外台商進行調查，共回收435份有效樣本。結果顯示，在海外直接投資方面，東南亞與美國雖然仍是企業最主要的海外投資地區，但相較今年初所做的調查顯著下降，反映企業對這些地區的地緣與政策風險的再評估，其中製造業的轉向最為明顯。

在海外金融投資方面，美國雖然仍居於首選，但配置比例從今年初調查時的83%大幅下修至45%，近乎腰斬，顯示市場對美國政策與匯率穩定性的疑慮升高。

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