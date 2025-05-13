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辜仲諒判刑7年8個月 金管會回應: 司法定讞才會影響董事資格

2025/05/13 19:16

辜仲諒判刑7年8個月 金管會回應: 司法定讞才會影響董事資格中信金控前副董事長辜仲諒。（資料照）

相關新聞請見： 中信銀澄清湖大樓購地 辜仲諒一審判刑7年8月

〔記者王孟倫／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人，涉及中信銀澄清湖大樓購地等案，今（13日） 被台北地方法院今天判處辜仲諒有期徒刑7年8個月。金管會表示，這是審判中的案子，並非三審定讞，還可以再上訴，也就是說，不影響擔任董事資格。

辜仲諒被依「銀行法」判刑，即日起限制出境出海8個月。外界關注，是否影響辜仲諒擔任中信金董事的資格？金管會又什麼看法？

金管會銀行局官員指出，這必須要等到司法定讞，才會有實質影響，審判中代表不確定，因為還可以再上訴，目前是地方法院階段，也就是一審，法院還在審理。

官員指出，除非有明確的證據，否則，既然還在司法審判的階段過程，那麼，我們會等判決結果出來。

過去金管會曾經以「不誠信、不正當」，予以開罰處懲處，對此，銀行局強調，每個案子的情境狀況並不相同，無法相提並論。

至於「消極資格」，也就是「不能有」的條件，像是金控董事不能被宣告判刑等；「積極資格」，就是「必須有」的條件，像是專業能力的審查，包括：董事的專業知識及經驗能力等。也就是說，只要辜仲諒沒有受司法三審判決，就不影響擔任銀行董事的資格。

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