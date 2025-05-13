金條太搶手！Costco限購規定再升級

Costco官網上，每筆交易可購買2條一盎司金條，如今每次只能買1條。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著近期黃金價格創下歷史新高，Costco成為新手收藏家搶購黃金的熱門地點。然而，Costco祭出更嚴格的金條限購規定，原先在Costco官網上，每筆交易可購買2條一盎司金條，如今每次只能買1條。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，Costco近來因黃金銷售熱潮，已多次限制黃金的購買。即便先前已有購買限制，Costco官網仍時常顯示黃金存貨「幾小時內就會售罄」。

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黃金需求過旺，也讓Costco逐步加強購買限制。報導指出，原先在Costco官網上，每筆交易可購買2條一盎司金條，如今每次只能買1條。重達100克的金條也從一年前的每人限購5條，下調至只能購買1條。產品頁面上的說明也變得更清楚，標明「每日限購」指的是「每24小時」內的限制。

去年，《商業內幕》記者曾前往威斯康辛州一間Costco賣場，當時顧客可一次購買5條一盎司金條。

報導指出，Costco對於預期需求強勁、價格具有吸引力的產品，常以數量限制來控管供應。根據分析，Costco的黃金售價平均只比現貨價格高出0.8%至2.4%，利潤相當微薄。即使在舊有限制下，黃金依然能在短時間內售罄。

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