佳能今年營運拚雙位數成長 下半年防關稅變數

佳能今日舉辦線上法說會。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美中關稅戰宣布暫時休兵，光學廠佳能（2374）總經理章孝祺今日表示，今年營運仍拚雙位數成長、穩中看好，不過受關稅影響、下半年營運變數較多，佳能除正升級台北五股廠的SMT打件線外，也正研議海外產能新規劃，不排除與集團合作開拓日本廠。

因產品組合持續轉佳，佳能第一季毛利率29.3%，稅後淨利8721萬元、年減43%，每股稅後盈餘（EPS）0.3元；4月營收6.65億元，月增39%、年增58%，前4月累計營收21.6億元，年增28%，為六年來同期高點。

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針對首季營運表現，佳能指出，消費性影像應用產品出貨、其中尤以360度環景攝影機訂單持續增溫，推升營收成長，並看後續終端需求持續，支撐今年成長；佳能首季以影像應用佔營收65%最高、光學模組佔比10%、車載與AI產品佔15%、NRE則佔10%。

美國對等關稅攪亂全球總經局勢，不過12日美宣告未來90天調降對中關稅，針對近期關稅影響，章孝祺則說，客戶同樣在觀察關稅政策走勢，但因生產通常會規劃3個月緩衝期、不會太緊急變動，因此雖有因關稅拉貨、但力道仍取決市場需求。

產能部分，目前佳能主要的廠區位於台灣、中國、北越，中國廠佔產能比重50%，未來將因關稅而負責出貨非美國市場客戶，而北越廠在去年10月啟動、產能已拉升至45%，台灣廠則主要用以符合NDAA（美國國防法案）、並將升級五股廠設備，強化對關稅的因應能力。

不過儘管大環境變數多，佳能拓展腳步不停，該公司指出，機器視覺領域新增紅外線IR全彩大角度的影像模組、以及主動式雙目的Stereo 3D影像模組共2項新品，機器手臂產品、雲端運算車載品都在第三季量產，陸續將有新領域專案在明（2026）、後（2027）年量產。

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