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台灣首檔海外主動式ETF開募 鎖定5大創新主題

2025/05/13 18:50

中國信託投信募集台灣首檔海外主動式ETF，鎖定5大創新主題。（業者提供）中國信託投信募集台灣首檔海外主動式ETF，鎖定5大創新主題。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託投信宣布與《方舟投資》（ARK Invest）聯手，推出國內首檔海外主動式ETFF （00983A），將於6月2日至6月5日展開募集。該ETF鎖定能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人5大主題，期待在美國聯準會（Fed）啟動降息循環的寬鬆資金環境下，押注創新機會。

近期全球投資市場因川普的新關稅政策引發劇烈震盪，中國信託投信表示，美國總統川普堅持支持創新，也期待聯準會加速降息，上任後也宣布廢除前總統拜登簽署的AI風險管理命令，形同為創新科技大開正路。此外，其「美國優先」政策，也持續將生產活動與技術研發帶回美國，將有利中小型及重視研發的成長股表現。

「中國信託ARK創新主動式ETF」（00983A）經理人唐祖蔭指出，00983A鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題。其中能源儲存聚焦先進電池與運具進化，期待增進人流、物流移動更便捷；區塊鏈技術則有機會帶來金融服務的變革；AI人工智慧則可廣泛應用至軟體、工業與消費等領域；基因定序將可為醫療、食品等領域帶來革命性突破；機器人透過AI優化，更能推進航太技術與工業設計的發展。

00983A是國內首檔海外主動式ETF，發行價格為10元，發行前最低申購金額為1萬元，投資風險報酬等級為RR4，預計6月2日至6月5日展開募集。

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