萬海第1季EPS3.11元 美中關稅休兵看海運艙位需求激增

萬海第一季EPS3.11元。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕萬海航運（2615）第一季合併營收370.9億元、年增34.30％，稅後淨利87.32億，年增88.88%，EPS為3.11元。萬海指出，關稅戰議題導致美線貨櫃運輸暫緩及遞延，但美中經貿會談後5月12日發布聲明同意暫時調降相互的高關稅，且將建立機制，繼續進行協商，可以預期中國重啟出貨將使海運艙位需求激增。近期航運市場，仍受到區域地緣政治衝突及國際匯兌等不確定因素干擾，公司將審慎調整航線布局，積極應對市場變化。

萬海表示，美國公布關稅政策之後，整體來看，只有從中國出口到美國的貨量受到較明顯的影響，其他區域出口動能仍強。亞洲區間航線跟去年同期相較，運價成長逾30%，整體貨量表現亦相當熱絡，公司的亞洲區間航線占合併營收約40%，將有助於營運穩定增長。

請繼續往下閱讀...

萬海表示，美國線長約合約價相較去年也有30-40%的漲幅，顯示下半年的終端市場仍然看好。

萬海看好長期航運市場需求， 4月因應越泰印區間貿易增長，新闢越南、泰國至東印度直航航線（TTX）；5月與海洋網聯船務（Ocean Network Express）及宏海箱運（Regional Container Lines）共同投船經營中國至印尼、馬來西亞航線（CS2）; 而6月也將與阿聯酋航運（ESL）共同投船經營印度至東地中海直航航線 （IM2）。這些新增航線搭配現行服務網絡，建構更迅速且更為綿密之航線運輸。

為優化船舶運行效率，並提升長期競爭力，萬海持續進行ESG節能減排，規劃淘汰老舊船舶。，4月與南韓現代三湖重工及三星重工各簽訂2艘1.6萬TEU甲醇雙燃料新船，共計4艘，金額達美金7.48~8.16億元。公司今年將有3艘1.3萬TEU新造船舶加入運營（其中已交船1艘），2026年至2030年接收34艘新造船，其中，7000 TEU有2艘，8700 TEU有20艘（含附帶購入選擇權4艘）；另外大型船舶還有1.6萬TEU共12艘，未來新增運力達38萬TEU。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法