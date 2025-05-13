機械公會：無法承受電價上漲 盼朝野理性看待台電千億元撥補

機械公會呼籲朝野立委理性看待台電一千億元撥補。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國政府近期提出對全球各國課徵對等關稅，雖展開90天的緩衝期，各國與美也開啟一連串的談判，但機械產業已受到衝擊，包括訂單暫停生產或暫停出貨，交易條件重新洽談等，對以出口為導向的台灣機械產業來說，是雪上加霜；機械公會今（13日）發出聲明，強調廠商無法再承受包括電價在內等任何成本上增加，盼朝野理性看待台電千億元撥補。

機械公會強調，近年有疫情、美中貿易戰、戰爭等，造成國際局勢變動不安，供應鏈與市場的變化幅度尤為劇烈，徹底改變以往景氣波動的循環。而美國對等關稅議題，更是讓出口廠商措手不及，關稅造成的不僅僅是直接成本增加，更包括後續銷售模式與生產供應鏈的改變。

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台灣機械產業除了關稅，還須承擔匯率的雙邊夾殺，自4月1日起 到5月12日收盤止，新台幣升值幅度達8.7%，而韓元升值3.7%，日圓升值 0.9%，人民幣更僅升值0.5%。對根留台灣並以外銷為主的台灣機械產業，因無法及時避險已造成利潤大幅縮減，企業經營挑戰一波接一波，產業營運資金槓桿受到極大影響，「已無法再承受包括電價在內等任何成本上增加」。

台灣機械產業深耕台灣，但包括產業人才取得困難不利傳統產業轉型與競爭力提升、匯率較競爭對手國強勢導致外銷訂單競爭力下滑、土地與水電等各類企業經營成本不斷上升壓縮了企業獲利空間、國際供應鏈轉移下導致國內中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等，對以中小企業為主的機械產業來說，每個挑戰都是關乎生存之戰。

機械公會呼應全國工業總會建議，在產業面對內外各種艱難挑戰之際，對千億撥補台電一事朝野應理性看待，企業若能因此不必憂心國內電價的波動，避免企業在經營上成本增加，讓產業得以喘息，也有助產業渡過關稅衝擊，從容面對後續國際挑戰。

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