昇陽半導體第1季每股獲利1.34元 單季新高

昇陽半導體（8028）今（13）日公告2025年第一季財報，受惠於再生晶圓需求強勁與成本結構持續優化，單季稅後每股盈餘達1.34元，超越去年上半年的0.96元。圖為昇陽半導體董事長蔡幸川。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕昇陽半導體（8028）今（13）日公告2025年第一季財報，受惠於再生晶圓需求強勁與成本結構持續優化，單季稅後每股盈餘達1.34元，超越去年上半年的0.96元，毛利率37.3%、營業利益率23.9%、稅後淨利率21.3%，三項獲利指標皆創上市以來單季新高。

展望未來，隨著全球晶圓代工先進製程持續擴產，再生晶圓需求將延續成長動能，昇陽半導體表示，將憑藉技術領先與產能規模的雙重優勢，持續擴充產能，2025年月產能將提升至80萬片，2026年更將達到95萬片，以全力支援客戶需求並推動營運持續成長。

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昇陽半導體指出，除穩健經營本業外，公司持續投入ESG行動，自2020年起認養新竹市「漁港環保公園」，定期號召員工參與環境維護。近期由總經理蔡幸川親自帶領60位員工及眷屬，清除公園內高達320公斤雜草，展現對環境永續的具體行動。未來將擴大行動至台中，讓環境關懷成為全公司營運據點的共同目標。

此外，昇陽半導體攜手新竹市低碳環境教育中心，舉辦環境教育課程，提升員工與眷屬的環保意識。同時，也捐贈等重320公斤的台東池上優質米給新竹家扶中心，支持在地農業並協助弱勢家庭，落實環境與社會責任並行的企業理念。

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