房市信用管制轉向？央行：與事實不符

央行表示，並無信用管制政策轉向及限縮10大建商貸款等情事。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕媒體報導中央銀行將調整選擇性信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人，以及央行要求8大公股行庫對10大建商降低放款。對此，央行今天發布新聞稿澄清「與事實不符」，強調央行並無信用管制政策轉向及限縮10大建商貸款等情事。

央行說明，本月8日央行總裁楊金龍於立法院財政委員會專題報告並接受質詢，其中委員關切央行第7波信用管制措施實施後，銀行不動產貸款集中度已見下降，6月理事會是否調整，並表達信用管制措施應對法人繼續嚴格，但不要打到自然人、換屋族。對此，楊金龍表示，央行會滾動檢討。

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因此，並無央行將調整信用管制措施，排除一般民眾購屋貸款，改成只限法人之情事。未來央行選擇性信用管制措施是否調整，將由理事會綜合考量信用管制措施的執行成效，房地產相關政策對房市的可能影響後決定。

央行並指出，去年8月央行採取道德勸說，請銀行自主控管去年第4季至今年第4季不動產貸款總量；這是要求銀行就不動產貸款總量進行管制，並未涉及個別貸款者。因此，並無央行要求8大公股行庫對10大建商降低放款之情事。

央行強調，央行信用管制措施及相關資訊，均會透過官方管道發布，其他來源的資訊、影片及臆測，如與央行公開資訊不同者，請民眾切勿輕信。

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