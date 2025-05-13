威聯通揮軍Computex 迎戰2030年千億美元NAS市場

網路儲存設備大廠威聯通看好企業倚賴關鍵數位資料服務，持續提升資訊架構穩定性。（威聯通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕興櫃網路儲存設備（NAS）大廠威聯通（7805）看好企業倚賴關鍵數位資料服務，持續提升資訊架構穩定性，以迎向AI浪潮之下快速成長、儲存運算與資安需求，管理層今天表示，今年將揮軍台北國際電腦展（Computex），透過推出新品以卡位企業用戶市場與AI邊緣運算市場，致力於整合雲端與地端整合的解決方案，迎戰2030年全球NAS市場千億美元規模的市場商機。

威聯通表示，網路儲存設備是1種可透過網路存取數位資料的伺服器，結合網路、儲存、運算於一體，確保數位資產免於損毀或遭受竊取。公司深耕相關領域20年以上，去年每股盈餘（EPS）達到17.58元、年增91.92%，今年4月營收5.68億元、年增19.76%。對此，公司董事會先前已決議今年配息40元，以今日成交均價671.75元計算，殖利率5.92%。

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威聯通指出，公司成為全體興櫃掛牌企業當中的獲利王及股利王，已在全球多個主要城市設立共計10 個子公司，採取在地化經營模式，深耕亞洲地區的台灣、日本、韓國、印度等市場，歐洲地區則在德國設立歐洲總部，並在義大利及英國設有據點，北美則落腳在美國與加拿大等地，服務幅射全球。

以目前來看，威聯通的營收來源地區別分類以歐洲佔比最高，達到接近60%，其次為亞洲及美洲，受惠於歐洲地區營收佔比高，美國關稅對威聯通的影響相對有限。今年登上台北國際電腦展，預計將向市場釋出高可用性、雙機架構的網路儲存設備，滿足企業用戶「超級巨量空間、性能擴充、資料與服務運作保護力」等3大關鍵需求，為營運更添柴火。

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