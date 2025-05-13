生技中心南部辦公室今啟用 打造臺灣生技S型廊帶

為強化南臺灣生醫產業的發展與區域平衡，生技中心正式宣布成立南部辦公室，今日正式啟用。圖右三為生技中心董事長涂醒哲。（圖:生技中心提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著全球生技產業快速演進，為強化南臺灣生醫產業的發展與區域平衡，生物技術開發中心（以下簡稱生技中心）宣布成立南部辦公室，並於今（13）日在台南沙崙智慧綠能科學城-資安暨智慧科技研發大樓正式揭牌運作，宣告生技中心由北向南擴展，推動南台灣智慧健康產業發展的新篇章。

生技中心表示，因應政府「精準健康戰略產業」以及「大南方新矽谷推動方案」政策，自2024年起承接南部精準健康產業推動服務平台計畫，進一步強化南部作為「智慧健康產業聚落」的戰略地位。南部辦公室未來將發揮「橋接創新市場」、「串聯南北資源」、「鏈結國際商機」的角色，力促將北部園區豐沛資源（如國家生技研究園區、台北生技園區、南港軟體園區、新竹生醫園區等）與南部在地需求雙向鏈結，打造臺灣成為一條創新研發的生技S型廊帶。

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生技中心董事長涂醒哲表示，生技中心南部辦公室的設立不只是服務據點的延伸，更是將中心研究創新與產業拓銷的資源向南轉移的重要象徵。未來生技中心南部辦公室將結合全球領導大廠如AMD、Google、英科智能，以及國內廠商如思捷優達、捷絡生醫等，共同推進AI大數據在生技醫藥開發的創新應用，力促南臺灣成為AI+Bio的實驗場域。

生技中心代理執行長陳綉暉指出，未來南部辦公室將鎖定生技醫藥、醫療器材、應用生技三大領域提供多元服務，包含臨床前研究與委託研發，AI輔助藥物開發與資料分析支援，國際鏈結與策略夥伴媒合，創新技術法規輔導、商品產業化推進。其中精準健康大數據整合與應用平台建置，透過與成大、高醫、中山等南部學研單位以及南科奇美醫院、高醫岡山智慧醫院等醫療場域擴大合作，深化南部醫療特色並整合在地醫療資源。

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