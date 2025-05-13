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事欣科首季每股賺0.6元 創近12年同期新高

2025/05/13 18:19

事欣科現於商用航太、國防軍用等產品線已陸續有新訂單挹注，管理層看好今年將可重拾疫情前的獲利成長動能。圖為事欣科美國廠。（事欣科提供）事欣科現於商用航太、國防軍用等產品線已陸續有新訂單挹注，管理層看好今年將可重拾疫情前的獲利成長動能。圖為事欣科美國廠。（事欣科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）首季每股盈餘（EPS）0.6元，創下近12年同期新高，管理層今天表示，受惠於美國推動本土製造政策與增加國防預算，可望創造北美整體需求提升，連帶提振供應鏈同步成長，公司現於商用航太、國防軍用等產品線已陸續有新訂單挹注，今年將可重拾疫情前的獲利成長動能。

事欣科首季營收8.56億元，季增5.54%、年減11.75%，毛利率21.52%，季增1.22個百分點、年增6.22個百分點，營益率7.97%，季減0.2個百分點、年增4.55個百分點，稅後淨利6201萬元，季減0.6%、年增309%，每股盈餘0.6元，季減31.03%、優於去年同期的0元。

事欣科董事長廖文嘉在今年股東常會的營業報告書中表示，公司正持續深耕、發展博弈、工業電腦、航太、國防工業、醫療、邊緣AI等產業領域的應用，並提升產品的附加價值、擴增產品線，以增加市場占有率，維持營運穩定成長。

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