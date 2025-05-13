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威剛Q1獲利季增逾7成 每股盈餘1.72元

2025/05/13 18:17

威剛董事長陳立白伉儷。（記者洪友芳攝）威剛董事長陳立白伉儷。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體價格谷底翻揚，帶動市場需求回籠，推升記憶體模組大廠威剛（3260）2025年第一季繳出二大獲利指標躍升，營業利益季增逾9成，稅前淨利更呈倍數季增達7.42億元，每股盈餘1.72元。

威剛董事會今（13）日通過2025年第一季財報，單季營收為99.08億元，毛利率13.77%，營業利益4.21億元，季增93.41%，稅前淨利季增105.62%至7.42億元，稅後淨利為5.53億元，季增48.3%，歸屬母公司業主利益達5.26億元，季增逾7成，以加權平均股數3.06億股計算，每股盈餘1.72元。

威剛指出，第一季DRAM模組占整體營收比重達56.47%，SSD為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。

威剛表示，記憶體供需轉趨健康，DRAM與NAND Flash現貨價自2月開始止跌反彈，公司備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。

展望本季，威剛預期，隨著兩大記憶體價格持續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。

挾帶價量齊揚雙重優勢，威剛董事長陳立白不僅樂觀看待營運將維持高度成長動能，獲利績效也可望更上一層樓。

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