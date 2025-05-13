遊客「登橋取景富士山」亂象叢生 日人滿腹苦水

「富士山夢之大橋」成為遊客取景的熱門地點。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本靜岡縣富士市的一座大橋成為頗受外國遊客青睞的富士山拍照景點。該市努力吸引遊客，但噪音和違章停車等不文明行為接連出現，引發居民不滿。去年在山梨縣，居民應對拍照遊客的舉措成為話題。專家指出，為保護居民的生活環境，地方政府需要加緊採取措施。

4月中旬富士山頂仍有白雪覆蓋，來自中國上海公司的員工在富士市的「富士山夢之大橋」旁，加入50多人排隊等候拍照。他說：「我來是因為這裡能拍到少見的照片，希望拍出美照。」

請繼續往下閱讀...

該橋於2016年開通，目的是聯結兩條國道。橋的台階與富士山重合，看上去好像在爬山一樣，所以頗受好評。造訪者從數年前起增多，有時一天有約1000人到訪，很多是訪日遊客。

然而在附近的住宅區，違章停車、闖入私有土地的情況屢屢發生，即使當地設許多寫有No Parking（禁止停車）等字樣的牌子，等待拍照的隊伍仍堵塞人行道，居民憤怒地表示太吵了。

該市在周邊地區設置提醒遊客注意的多語種標牌，還配備引導員，開設免費停車場，但未能從根本上解決問題。

在相鄰的山梨縣，富士河口湖町的一家便利店因可拍到屋頂後方的富士山成為熱門拍照點，訪日遊客蜂擁而至。由於隨手亂扔垃圾等問題，該町去年一度設置了阻擋拍攝的黑色幕布。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法