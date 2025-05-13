陽明第1季EPS 2.23元 美中關稅戰休兵貨儎需求可期待

陽明第一季EPS 2.23元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明海（2609）第1季合併營收為455.1億元，稅後淨利77.76億元，每股淨利2.23元。陽明表示，美中貿易談判已取得進展，依最新聲明指出，雙方同意互降關稅90日，美中貨儎需求應可期待；另外，紅海局勢是否真正緩解亦尚待觀察，在確保人員船舶安全情況下，短期內仍將維持繞行好望角措施。

陽明表示，第2季航運市場受對等關稅政策影響，中國往美國出口貨量下降，歐洲/地中海、亞洲近洋線與澳洲、中東等各航線表現則均較第1季穩定。

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受到美中關稅戰暫時休兵激勵，陽明今日開高，盤中一度觸及漲停79.7元，終場以上漲5.5元的78元作收，漲幅7.59%。

陽明指出，總體經濟因美國對等關稅政策為全球經濟帶來衝擊，聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）及國際貨幣基金（IMF）目前分別下修今年全球經濟成長率至2.3%及2.8%，航運諮詢機構Drewry及Clarksons亦下調2025年需求成長為-1.0%及0.3%，供給成長為5.4%及6.3%。

面對國際政經及供應鏈諸多不確定因素，陽明指出，將密切掌握市場需求及貨流變化，優化航線配置並彈性安排船隊調度；同時，持續進行船舶、貨櫃之汰舊換新計畫，以挹注營運成長動能，協助全球客戶因應供應鏈變化，提供穩定高效之貨櫃運輸服務。

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