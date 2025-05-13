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連6貶！美中關稅戰降溫 台幣重貶1.39角收30.455元

2025/05/13 18:00

新台幣今以30.455元兌1美元作收，貶值1.39角。（資料照）新台幣今以30.455元兌1美元作收，貶值1.39角。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美中關稅戰暫時休兵，美股上演慶祝行情，台股也跟進大漲，但台幣走勢與股市不同調，市場不確定性降低，避險情緒降溫，資金匯出進行海外布局，帶動新台幣走貶，終場以30.455元兌1美元作收、貶值1.39角，連續6個交易日貶值，匯價創逾1週最低，合計台北及元太外匯市場總成交金額21.2億美元。

美中週一發表聯合聲明，美國對中國商品關稅從145%降至30%，中國對美國商品關稅從125%降至10%，為期90天。美中關稅戰暫時休兵，美股上演慶祝行情，道瓊工業指數大漲1160點，費城半導體指數更飆漲逾7%。

受此影響，台股今天早盤大漲近500點，終場收漲200.6點，外資買超逾150億元。不過，股匯不同調，新台幣今開高走低，早盤以30.31元開出，盤中一度來到30.255元，隨後匯價由升轉貶，終場以30.455元作收、貶值1.39角。

外匯交易員表示，美中談判後互降關稅，市場不確定性大大降低，使得避險情緒降溫，美元回穩，加上外資午後資金匯出，使得新台幣走貶。外匯交易員認為，台幣升值氛圍應已消除，預料短期在30.2元至30.5元區間整理。

根據中央銀行統計，今日截至下午4點止，美元指數略跌0.05%，亞洲主要貨幣中，新加坡幣升值0.21%、人民幣升0.2%、日圓升0.04%，新台幣則貶值0.46%、韓元也貶0.52%。

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