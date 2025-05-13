晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中鼎子公司踩雷增列損失至31億元 首季每股虧損1.52元

2025/05/13 17:48

中鼎子公司踩雷，增提應收款之預期信用減損損失至31億元，導致首季每股虧損1.52元。圖為中鼎董事長楊宗興。（記者陳永吉攝）中鼎子公司踩雷，增提應收款之預期信用減損損失至31億元，導致首季每股虧損1.52元。圖為中鼎董事長楊宗興。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內統包工程大廠中鼎（9933）董事會今日通過第一季財報，中鼎美國子公司（中鼎美國）提列美國BKRF專案長期應收款之預期信用減損損失從14億元提高到31億元，使得中鼎首季每股虧損1.52元。

中鼎董事長楊宗興表示，這次提列預期信用減損損失金額，乃依據BKRF母公司GCEH所提供並經過主要債權人與中鼎美國的財務顧問評估後的財務預測，未來中鼎美國會定期追蹤並確保GCEH營運能符合預期，必要時調節預期信用減損損失之提列。

楊宗興指出，中鼎已連續五年每年新簽訂單均超過1000億元，在手工程案量超過3200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金為充足，足以支應營運所需。此外，主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫亦維持不變，確保資金與銀行額度無虞。另公司也將陸續啟動穩健財務體質方案，今年規劃盈餘轉增資並預計辦理私募現金增資，輔以活化公司資產等作為，強化財務結構。

此外，楊宗興說，中鼎今年上半年陸續取得國光電廠、中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程、及中油洲際接收站LNG儲槽興建統包工程，目前各專案均正常執行中，亦會隨工程進度認列營收並逐步轉換成營運資金。後續亦有許多國內外大型標案商機，例如台電幾個大型電廠、民營電廠、LNG接收站氣化設施、卡達及沙烏地大型標案等，在建工程及新案的支撐下，中鼎定能穩定營運，度過逆境。

相關新聞請見：中鼎下午4點記者會 首季財報恐增提呆帳損失

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財