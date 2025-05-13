中鼎子公司踩雷增列損失至31億元 首季每股虧損1.52元

中鼎子公司踩雷，增提應收款之預期信用減損損失至31億元，導致首季每股虧損1.52元。圖為中鼎董事長楊宗興。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內統包工程大廠中鼎（9933）董事會今日通過第一季財報，中鼎美國子公司（中鼎美國）提列美國BKRF專案長期應收款之預期信用減損損失從14億元提高到31億元，使得中鼎首季每股虧損1.52元。

中鼎董事長楊宗興表示，這次提列預期信用減損損失金額，乃依據BKRF母公司GCEH所提供並經過主要債權人與中鼎美國的財務顧問評估後的財務預測，未來中鼎美國會定期追蹤並確保GCEH營運能符合預期，必要時調節預期信用減損損失之提列。

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楊宗興指出，中鼎已連續五年每年新簽訂單均超過1000億元，在手工程案量超過3200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金及約當現金為充足，足以支應營運所需。此外，主要往來銀行陸續表達額度支持，融資計畫亦維持不變，確保資金與銀行額度無虞。另公司也將陸續啟動穩健財務體質方案，今年規劃盈餘轉增資並預計辦理私募現金增資，輔以活化公司資產等作為，強化財務結構。

此外，楊宗興說，中鼎今年上半年陸續取得國光電廠、中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程、及中油洲際接收站LNG儲槽興建統包工程，目前各專案均正常執行中，亦會隨工程進度認列營收並逐步轉換成營運資金。後續亦有許多國內外大型標案商機，例如台電幾個大型電廠、民營電廠、LNG接收站氣化設施、卡達及沙烏地大型標案等，在建工程及新案的支撐下，中鼎定能穩定營運，度過逆境。

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