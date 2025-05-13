寬量國際QIC CEO Week聚焦關稅 台廠具穩健抗壓韌性

寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕川普關稅風暴來襲，總管理資產（AUM）高達5.2兆美元國際機構投資人鎖定第17屆寬量國際QIC CEO Week，臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、南寶（4766）、廣越（4438）、遊戲橘子（6180）、雲豹能源（6869）等與會台灣企業表示產品直接對應美國市場比重不高，透過生產流程優化與彈性供應鏈模式，可將潛在衝擊降到最低。

第17屆QIC CEO Week日前圓滿閉幕，分別有19與10家台灣企業參與實體（新加坡）與線上論壇，也分別舉辦250與180場實體與線上一對一會議，與會國際機構投資AUM高達5.2兆美元，由於時值美國祭出關稅政策關鍵時刻，企業與投資人參與特別熱烈。

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寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基指出，這次QIC CEO Week最難能可貴之處在於川普祭出對等關稅措施，攪動全球產業供應鏈，但台灣企業與國際機構投資人沒有任何一方婉拒直接對話機會，反倒是坦承以對、拉高資訊透明度，台灣企業在這波全球關稅議題動盪中所展現出的穩健抗壓韌性，值得欽佩。

廣越表示，公司早已完成產地多元化布局，於越南、約旦、中國及羅馬尼亞設有生產據點，具備靈活調配產能、穩定出貨的能力。在當前關稅壓力升溫的情況下，約旦廠區的詢問度明顯提高。目前整體訂單能見度已延伸至第三季，所有既有訂單均依計畫穩定出貨，公司也將持續關注政策與市場動態，靈活配置產能與資源，以確保營運穩健。此外，廣越近年推動「Ice Breaking 計畫」，全面優化從接單、生產到資本運用的各個環節，並導入 ROIC 作為核心管理指標，目標在三至五年內將ROE提升至20%。透過「效率優先、審慎擴張」的經營紀律，廣越致力於強化營運韌性，提升長期資本報酬與企業體質。

全球PCB龍頭大廠臻鼎則是指出，目前公司直接出口至美國之產品營收佔總營收比重，以及自美國進口原物料與設備所占採購總額比重均低於0.5%，因此對等關稅措施的直接影響相對有限。未來將持續密切關注全球總體經濟情勢、終端市場需求、客戶訂單動態及供應鏈變化，並充分運用位於大陸、泰國、高雄與印度等地的全球化生產基地，靈活調配產能以因應客戶需求，強化營運韌性。

此外，臻鼎亦將積極配合客戶進行新產品開發，並持續推動智慧製造，致力提供兼具高度競爭力與前瞻技術的產能與產品，進一步鞏固全球PCB產業領導地位。

穩懋表示，面對美國關稅風險，雖然公司擁有眾多美系客戶，但直接出貨至美國產品僅佔營收低個位數比重，且多為開發階段產品，並非量產產品，故目前對整體營運直接衝擊相對有限，但仍將保持經營彈性同時充分的與客戶及供應鏈溝通，持續與客戶緊密合作，並密切關注關稅措施對終端市場需求的潛在影響。

穩懋指出，今年第一季與第二季在Cellular與Wi-Fi PA業務皆維持季增趨勢，除了受惠於Wi-Fi 7滲透率持續提升及中國新機補貼政策，同時第二季亦將啟動美系旗艦機下半年新機備貨。此外，公司持續佈局光通訊、低軌衛星等高附加價值應用領域，期望透過產品組合優化，為中長期營運增添成長動能，以持續鞏固身為領導廠商的穩懋於化合物半導體領域的競爭優勢。

南寶表示，依去年營收分布來看，南寶在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，相關風險與影響對南寶而言較為間接，公司將持續密切關注後續發展，並配合客戶訂單移轉做好供應鏈完善支援。此外，接著劑雖在製造成本中占比不高，但對終端產品品質至關重要。南寶將持續深化研發投入，提升產品性能，為客戶創造更高價值。同時，公司亦在永續經營、優秀人才招募與培育等多方面強化長期競爭力，藉此降低外部風險衝擊，並靈活把握市場變化帶來的成長機會。

遊戲橘子表示，憑藉其專注於遊戲與數位服務的業務模式，未涉及跨境實體產品出口，成為關稅風險下相對穩健的企業，積極整頓子公司營運效率。預計於2025年推出《救世者之樹M》，並拓展AI品牌Vyin AI，切入企業端市場。公司將持續聚焦遊戲、數據與AI應用，打造多元娛樂生態，提升營運效率與股東價值，穩健因應全球變局。

雲豹能源表示，因非出口商，所提供的再生能源與淨零碳排的解決方案服務，屬新台幣計價的內需產業，未直接出口產品至美國，較不會受到對等關稅的衝擊。中美貿易情勢的變化，對於光電設備等的供應鏈影響，台灣應該比較不大，另外，因為美國向東南亞進口的光電產品所課的關稅提高，有機會轉向非美地區出貨，更有機會談到更有優勢的價格，也會持續關注相關進度。綠電需求部分，企業需求還是很強勁，微軟等近期公佈AI相關投資計畫也沒有改變，長期展望樂觀。

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