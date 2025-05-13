萬泰科首季EPS寫單季第3高 AI線材開始出貨

萬泰科董事長張銘烈表示，旗下AI伺服器高速線材發展進度符合預期，已於第2季進入出貨階段，持續注入成長動能。（萬泰科提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕高階傳輸線材廠萬泰科（6190）首季每股盈餘（EPS）創下近12年同期新高，同時也改寫歷史單季第3高紀錄，儘管近期面臨對等關稅與匯率波動等不確定性，公司仍持續看好2025全年營收年增20%至 25%。此外，董事長張銘烈進一步表示，旗下AI伺服器高速線材發展進度符合預期，已於第2季進入出貨階段，持續注入成長動能。

萬泰科首季營收22.62億元，季增9.27%、年增32.66%，毛利率16.45%，季增0.25個百分點，年增0.75個百分點，營益率6.22%，季增1.61個百分點、年增0.54個百分點，稅後淨利1.16億元，季增39.75%、年增48.71%，每股盈餘0.72元，季增33.96%、年增44%。

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張銘烈指出，優於AI 伺服器市場需求強勁，持續帶動旗下高速線材滲透率提升，公司產品從5月起已進入小量出貨階段，預計6月開始規模量產。本季出貨將以高頻銅纜為主，主要應用於AI機架內部傳輸（In-Rack Transmission）場景，未來亦規劃拓展至機架間（Rack-to-Rack）應用，擴大成長曲線。

張銘烈觀察，從4月開始，新台幣兌美元快速升值，對財務結構形成短期挑戰，公司營收與營業成本多以美元計價，具自然避險效果，只是應收、應付帳款會因為結帳時間點的不同，產生部分匯損，這樣的影響可能延伸至未來兩個季度的財報，目前估算，若新台幣兌美元升值10%，將對毛利率造成約1.5個百分點以內的影響。

談到美國對等關稅與半導體關稅政策，張銘烈強調，公司會持續密切關注政策細節，並與客戶保持即時溝通，制定動態調整方案。萬泰科技強調，因早已布局東南亞產能（泰國與越南），對應關稅風險的調節彈性相較同業具明顯優勢。

此外，萬泰集團深化佈局利基型產品線，目標至2030年高毛利產品的營收比重2024年的15%提升至30%。此外，公司將以北美、亞洲雙軸推進市場拓展，維持長期毛利率目標達 20%、營業利益率10%至12%的目標，致力於制定穩健的財務策略，同時保持70%的配息政策。

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