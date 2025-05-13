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台積電股利再上調！Q1每股配發5元

2025/05/13 16:54

台積電股利再上調！Q1每股配發5元。（記者洪友芳攝）台積電股利再上調！Q1每股配發5元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今召開董事會，決議第一季盈餘配發股利等案，每股由上季的4.5元調高為5元，為季配發現金股利以來最高，除息交易日為2025年9月16日，10月9日發放股利，估計總金額將達近1300億元新高。

台積電今召開董事會，會中重要決議五大議案，分別如下

一、 核准2025年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約新台幣8392億5千萬元，稅後純益約新台幣3615億6千萬元，每股盈餘為新台幣13.94元。

二、 核准配發2025年第一季每股現金股利5元，普通股配息基日，普通股配息基準日訂定為2025年9月22日，除息交易日9月16日，10月9日發放。此外，台積電ADR除息交易日及配息基準日皆為 2025 年9月16日。

三、 為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃,核准資本預算約美152億4770萬元，內容包括建置先進製程產能;建置先進封裝、成熟/特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

四、 核准出售公司機器設備予關聯企業子公司 VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於美金7100萬元至7300萬元。

五、 現任內部稽核主管梁立凡屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉擔任公司稽核主管，自 2025年8月16日起生效。同時，核准任命陳志和為本公司會計主管，自2025年8月16日起生效。

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