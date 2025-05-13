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華碩：第2季PC出貨季增25-30％ 美國營收比重低於15％

2025/05/13 16:46

華碩預估，第二季PC出貨季增25-30%。（記者卓怡君攝）華碩預估，第二季PC出貨季增25-30%。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌華碩（2357）今日召開法說會，展望第二季，雖有關稅不確定因素，華碩預估，第二季PC出貨季增25-30%，零組件與伺服器出貨季增10%，其中電競產品第二季出貨季增可達30%。

華碩指出，帶動第二季出貨成長的正向因素就是產業週期正向發展，華碩電競、AI相關產品持續成長，華碩已取得領導地位，未來持續擴大領先優勢。

華碩表示，對所有企業來說，今年第二季與第三季最大變數在於關稅與匯率的劇烈變化，不易掌握，華碩在多元市場進行布局，在亞洲、歐洲營收比重相對高，來自美國營收低於15%，以收入幣別來看，有一半來自非美元計價，華碩相對多元與韌性的組合具相對優勢，為因應短期營運環境劇烈變化，進行動態調整，有多種營運備案與對應方案。

至於近期新台幣兌美元大幅波動，華碩指出，以長期營運來看，華碩優勢在於多元營收與多元幣別，有一半營收來自非美元收入，華碩採購成本多以美元計價，美元若貶值，對華碩相對有優勢，不過，但若短期來看，匯率波動大，仍會有一定挑戰，若新台幣持續劇烈變動將對未來3-6個月將產生影響，匯率若回到相對穩定，以長期營運角度，華碩的多元營收與多元幣別則可因應。

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