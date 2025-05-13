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泰豐宣佈觀音廠永久停產 土地廠房以不低於68億元處分

2025/05/13 16:10

輪胎廠泰豐（2102）表示，考量觀音廠復工的效益不高，董事會決定觀音廠從暫停生產調整為永久停產，觀音廠土地廠房將以不低於68億元出售，設備則以市價出售。（記者楊雅民攝）輪胎廠泰豐（2102）表示，考量觀音廠復工的效益不高，董事會決定觀音廠從暫停生產調整為永久停產，觀音廠土地廠房將以不低於68億元出售，設備則以市價出售。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到美國課徵高額反傾銷稅及美國對等關稅等不確定性衝擊，輪胎廠泰豐（2102）表示，考量觀音廠復工的效益不高，董事會決定觀音廠從暫停生產調整為永久停產，觀音廠土地廠房將以不低於68億元出售，設備則以市價出售。

美國商務部（DOC）自2021年年開始對台灣多國乘用及輕卡車胎課徵高額的反傾銷關稅（泰豐84.75%），嚴重衝擊泰豐銷售佔比8成以上的美國市場。

由於虧損惡化，泰豐於2023年2月宣佈觀音廠暫停生產，並將台灣訂單交由東南亞的代工廠協助生產。

泰豐表示，觀音廠過去兩年暫停生產期間，觀察美國對台灣的反傾銷稅是否會降低？如今美國又啟動對等關稅，多重不利因素影響，此時重啟生產的效益不大。

泰豐董事會今天決議觀音廠永久停產，觀音廠土地廠房將以不低於68億元出售，設備則以市價出售，活化資產，改善財務結構。

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