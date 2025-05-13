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祥碩：Q2-Q3營收持續創高 下半年優於上半年

2025/05/13 16:07

祥碩總經理林哲偉對今明兩年營運深具信心，有望持續創下新高。（記者卓怡君攝）祥碩總經理林哲偉對今明兩年營運深具信心，有望持續創下新高。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計祥碩（5269）今日召開法說會，祥碩總經理林哲偉對於今年與明年成長深具信心，林哲偉表示，祥碩受關稅議題影響不大，新台幣匯率變化也在可控範圍，隨著代工客戶市佔率提高，加上祥碩USB4主控端控制晶片持續成長，下月初有機會完成併購美商科點半導體（Techpoint），第二季與第三季營收有望再創高，毛利率與獲利將維持高水準。

林哲偉指出，祥碩鎖定高階與高速傳輸市場，近來看到高階主機板有更多的機會，祥碩處於技術領先群，自有品牌與代工服務兩大業務持續成長，公司併購Techpoint跨入車用市場，合併程序即將完成，相關營收與獲利下個季度開始反應，成為自有品牌新的生力軍，也是公司第三個成長引擎。

展望今年，林哲偉表示，4月營收達11.62億元創新高，第二季營收有望維持高成長，續創新高，在代工服務方面，客戶終端產品需求強勁，訂單能見度高預估可以持續增長至第三季；在自有品牌方面，因客戶市占率變化所帶來的市場機會，加上客戶在高階市場的市占率快速增加，祥碩的USB4主控端控制晶片開始放量，下半年表現會優於上半年。

針對關稅議題，林哲偉分析，祥碩在北美市場主機板比重不大，代工服務客戶也可透過不同方式管理關稅問題，由於客戶在高階市場持續贏得市佔率，在主機板市場持續成長，因客戶往好的方向走，關稅對祥碩影響不大，就算關稅使成本有變化，但影響可控。

在產品進展方面，祥碩於高速I/O技術維持領先，其USB4主控端及裝置端控制晶片於去年通過USB4與Thunderbolt 4認證，為全球首家非英特爾第三方公司達成此里程碑。祥碩PCIe Gen 4封包交換器已完成tape-out（設計定案），預計台北國際電腦展後送樣，PCIe Gen 5封包交換器與USB4 V2晶片均採用台積電（2330）12奈米製程，預計2026年後陸續tape-out，2027年量產。

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