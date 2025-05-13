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等了6年古坑產業園區動土 年產值百億元增3000個工作機會

2025/05/13 16:03

歷經6年，古坑產業加值園區開發工程動土，預計2028年完成，45公頃產業用地，預計每年可創造逾100億元產值，並提供3000個就業機會。（記者黃淑莉攝）歷經6年，古坑產業加值園區開發工程動土，預計2028年完成，45公頃產業用地，預計每年可創造逾100億元產值，並提供3000個就業機會。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑產業加值園區開發工程今（13）日動土，預計2028年底完成，開發金額約50億元。雲林縣長張麗善表示，未來將引進食品、飼品製造業、機械設備及其他低污染產業，每年可創造102億元產值，並提供3000個就業機會。

古坑產業園區東接國道3、西臨縣道154乙線道路、北可連接斗六工業區及雲林科技工業區，南可與嘉義大埔美精密機械園區相接，園區開發面積71公頃、計畫釋出45公頃產業用地。

張麗善表示，雲林是農業大縣，面對極端氣候、高科技時代，農產品加值升級有必要，縣府在2018年啟動古坑園區報編及相關作業，歷經6年終在2024年11月通過環境影響評估，12月獲經濟部核准設置、2025年3月獲內政部核發開發許可，今天動土，預計7月開工，2028年完成。

古坑產業加值園區開發工程動土，縣府、古坑鄉公所及古坑鄉代會等團隊一起見證歷史時刻。（記者黃淑莉攝）古坑產業加值園區開發工程動土，縣府、古坑鄉公所及古坑鄉代會等團隊一起見證歷史時刻。（記者黃淑莉攝）

張麗善說，古坑產業園區由縣府主導，在報請中央核定期間，地方也同步辦理相關作業，去年1月委託玉新開發公司啟動園區規劃設計、土地租售及招商等，今天辦理園區道路、供水、供電及污水處理廠等公共設施工程動工，明年可辦理土地出售程序。

古坑產業園區動土對雲林及古坑都是大事，議會多位議員、古坑鄉長林慧如、古坑各村村長、古坑鄉代會主席鄭和義率領多名鄉代都與會參加，林慧如說，只要是對古坑發展有助益她不分政黨支持，古坑產業園區一度因地點為水質水源保護區無法解編，她多次與縣府團隊到中央開砲爭取，很開心能順利開發，未來能帶動古坑經濟產業發展。

玉新公司董事長黃政勇表示，該公司在全國各縣市開發的工業區有1300多公頃，對古坑產業加值園區開發很有信心，會如期如質完成，讓雲林的工業發展邁向新的里程碑，總開發經費約50億元左右。

古坑產業加值園區為台糖農場，總開發面積約71公頃，將釋出45公頃的產業用地。（記者黃淑莉攝）古坑產業加值園區為台糖農場，總開發面積約71公頃，將釋出45公頃的產業用地。（記者黃淑莉攝）

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