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名師解盤》容逸燊：美中加徵關稅暫緩 空手不宜躁進追價

2025/05/13 15:48

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

美國與中國本周在瑞士進行關稅談判過後，週一下午發表聯合聲明，美國對中國關稅從145%降至30%，包含芬太尼懲罰關稅20%，中國對美國從125%降到10%，所以中美兩國現在在對等關稅上，已經和其他國家站在同樣基準點上，美股昨天晚上也創4/9以來最大漲幅，那斯達克大漲4%，費半飆漲超過7%，另外烏克蘭和俄羅斯的元首，也將可能在本週進行面對面和談，看起來股市短線最大利多已經實現，再有刺激性消息偏小，導致亞股今天開高後，出現獲利調節賣壓，接下來台灣要面對半導體關稅，以及對等關稅談判結果，台積電今天也面臨到1000元以上的短線壓力，指數今天雖然上漲200點，已回補4/2跳空缺口，不過留出上影線，量能來到近4000億，從底部17000點上漲4000點，到這個位置開始有出現獲利調節賣壓，目前建議，空手投資者暫時不要躁進追價，等待拉回及局勢明朗過後，再去做切入，回顧2018年中美貿易戰，第一次談判市場也是利多反應，最終談判到第5輪才塵埃落地，其中很多時間，是雙方互相角力。

所以今年關稅戰衝擊，如同2018年利多時候，不要過度追價，買股應該趁利空、談判破裂或會談不順利時，進行拉回的買進，在AI概念股上，鴻海大漲4%後，今天再跳高上漲3%，短線2個交易日上漲7%，也已經回補清明跳高缺口，加上iPhone下半年新機推出，可能有漲價利多，蘋概股鴻海、大立光今天都是跳高往上。以多頭來說，雖然可用之兵還很多，但接近21500點到22000點壓力，可以建議稍微保留現金3至4成，等待未來低接機會。

黃仁勳將訪台，與AI供應鏈互相討論因應未來關稅，包含鴻海、廣達和緯穎、技嘉等AI伺服器供應鏈，也都從低點反彈一大段漲幅，所以目前來說，不適宜在21000點之上重倉操作，在COMPUTEX以及黃仁勳來台期間，市場焦點將集中在AI概念股上，昨天中場過後，機器人概念股相對強勁，今天8249菱光以及4576大銀微都拉出漲停，2049上銀大漲8%，4571鈞興上漲5%，機器人概念股以及CPO過去常是內資主力操作標的，低檔經過4月初大跌後，主力自救拉出跌深反彈波操作，要留意盤後籌碼是否有隔日沖，比較會讓股價短線形成波動，操作建議掌握好節奏，

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