CNN：12小時內沒有中國貨船開往加州港口 疫情後沒見過

CNN報導，在過去的12個小時裡，沒有一艘貨船從中國出發航向美國加州主要港口運送貨物，這是自從新冠肺炎疫情爆發以來沒有發生過的情況。（截圖取自CNN）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國媒體CNN報導一個令人震驚的景象：在過去的12個小時裡，沒有一艘貨船從中國出發向美國西海岸的兩個主要港口運送貨物。這是自從新冠肺炎疫情爆發以來沒有發生過的情況。

回顧6天前，還有41艘船原定從中國出發前往聖佩德羅灣（San Pedro Bay Complex），該港灣包括加州的洛杉磯港和長灘港。但在週五，從中國出發的船隻數字為零艘。

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美國川普總統發起的貿易戰上月對大多數中國進口產品徵收高額關稅，導致海上船隻數量減少，運載到美國港口的貨物也減少。對許多企業來說，與美國最重要的貿易夥伴之一中國做生意現在成本太高了。

官員不僅擔心離開中國的船隻數量減少，還擔心數量下降的速度。長灘港執行長馬裡奧·科爾德羅（Mario Cordero）表示：「這值得警惕」；「我們現在看到的航班取消數量和抵達船隻數量都超過了疫情期間的水平」。

美國最繁忙的港口貨運量正急劇下降。長灘港的貨運量較正常水準下降35-40%。洛杉磯港本週吞吐量下降31%，紐約和紐澤西港也表示，將面臨吞吐量放緩的局面。西雅圖港表示，港口內沒有貨櫃船，這是疫情爆發以來從未出現過的異常現象。

港口專員瑞安·卡爾金斯 （Ryan Calkins） 告訴CNN：「這是因為根本沒有任何東西運過來。」

流入長灘港的貨物中，超過63%來自中國，這是美國港口中佔比最大，但由於貿易緊張局勢加劇，零售商紛紛撤出中國，這一數字較2016年的72%下降。

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