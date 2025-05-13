半導體紀錄片「造山者」生動感人 威剛響應包場

台灣半導體歷史紀錄片「造山者」日前於新竹舉辦首映。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛董事長陳立白熱愛電影，也投資電影事業，近期受矚目的台灣半導體歷史紀錄片「造山者」將於6月13日上映，威剛與陳立白都是贊助者，更率先響應企業包場，將於本周六（17）下午在台北包場招待員工與客戶觀賞。

「造山者－世紀的賭注」上周已分別在台北、新竹舉辦首映會，產業界人士看了都很有感，因為參與其中，曾經貢獻心力，一路見證產業的發展歷程，很多人看著片中的多位受訪者哽咽落淚，也都跟著流下感動的眼淚，「片長106分鐘不知不覺就看完了」。

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「造山者」由知名紀錄片導演蕭菊貞耗時五年，訪問超過八十位第一代半導體工程師、技術員、產官學界人士與諸多古今人事物串連拍攝而成，大時代為主軸的影片整體質感，呈現出導演與團隊用心，並讓觀賞易於了解台灣半導體產業的發展過程。當年第一批前往美國RCA技術移轉受訓的領隊、前工研院院長史欽泰誇讚，「沒想到拍出這麼棒的紀錄片」，他看第二次的心情仍很激動。

蕭菊貞同時也是「造山者」旁白者，她日前於新竹首映會場中表示，希望這部紀錄片可以讓更多人看見，尤其能讓更多年輕人、更多不是科技領域的人也都能看見，「我們沒有人是局外人，我們同島一命，不只記錄歷史，也要一起繼續向未來挑戰」。

鴻梅文創董事長、也是「造山者」製作人陳添順表示，希望讓更多年輕人，經由看此紀錄片可以知道當初前輩如何突破國際困境，將半導體種子在台灣發芽長大。

隨著台灣半導體業發展茁壯，並遭遇地緣政治的嚴酷挑戰，陳添順說，「現在是我們這一代要報恩的時候」，不只要讓更多台灣年輕人知道，更要到國際去發聲，「讓大家知道台灣不是偷走美國的晶片，是我們自己在本土一步一腳印做出來的」。他並期待，「希望6月13日紀錄片上映後，不要二星期就下片」。

另一位製作人蔣顯斌表示，這部片紀錄緣起於五年前的胡定華告別式，紀錄片拍出「文科生也看得懂的科技奮鬥史」，片中呈現跨世代的集體工程，代表向過去致敬、向未來發問的行動，現代很多人受惠其中，但未必真正認識它，越認識這座山長什麼樣，知道站在怎樣山上，更知道下一步往哪裡走。「真心希望有更多人走進來看」。

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