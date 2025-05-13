關稅與匯率夾擊 英業達上下半年營運55:45

英業達總經理蔡枝安今天在線上法說會預估，2025上下半年營收比重為55比45。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）總經理蔡枝安今天在線上法說會坦言，由於下半年仍然存在美國對等關稅的不確定性因素，客戶大多抱持保守的觀望態度，加上匯率波動，預估2025上下半年營收比重為55比45。關於新台幣每升值1%對於毛利率以及匯兑損失的影響，管理層並無對此回應。

英業達首季營收1570.33億元，季減21%、年增20%，其中，PC產品比重約51%至55%，伺服器約41%至45%，智慧裝置約1%至5%；合併毛利率6%，季增0.9個百分點、年增0.7個百分點，營益率2.2%，季增0.2個百分點、年增0.6個百分點，稅後淨利17.03億元，季減28%、年增56%，每股盈餘0.47元，季減29%、年增57%。

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關於新台幣匯率變動對於未來財報上毛利率以及匯兌損失的呈現，英業達管理層並無回應，不過，財務長游進寶提到，公司在進料、交貨等相關款項方面，有7成比重採用美元，因此另外3成非美元的部分，後續仍須時間觀察，在公司透過避險手段應對之下，預計這個部分不會有太大的影響。

蔡枝安說，第2季旗下筆電、伺服器出貨表現都將優於第1季，主要受惠於客戶把握關稅豁免期間增強拉貨力道，今年上半的AI伺服器營收金額已追平通用型伺服器，筆電出貨量也呈現年增。在貿易談判期間之內，美國關稅對公司的影響是微乎其微。

以2025年整體來看，英業達雖然認為上半年營運表現會比下半年更好，但全年筆電與伺服器的出貨量仍可望小幅年增或持平，不至於出現衰退，而智慧裝置也會在本季全力配合客戶的要求加強供應。關於旗下車用電子產品業績，今年成長3倍的看法不變，明年也會繼續成長，公司更將爭取承接機器人產品的相關訂單。

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