國統與工研院簽約全球首項「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」

國統與工研院將共同研發全球首項「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」，圖前排左起為工研院材料與化工研究所副所長陳建銘博士、國統董事長洪雅滿、工研院協理李宗銘博士。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕水資源概念股國統（8936）今日與工業技術研究院簽訂共同研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」合約，規劃在未來2年內，研發將海水淡化過程中所產生鹵水，經由結晶方式分解出鈣、鎂等重要礦物質技術，該技術除實現再利用海淡鹵水作為商業化使用外，更能降低工程開發對環境的衝擊，可望成為全世界唯一將鹵水再利用應用於海水淡化流程中的商業化技術，將國統的海水淡化及海水資源再利用技術提升至國際層次。

國統表示，近年來台灣地區受到極端氣候影響，加上高科技產業快速發展，用水需求持續增加，各地普遍面臨缺水問題，政府及民間企業界均積極開發多元用水來源。其中，最不受氣候影響的水源就是海水淡化，已成為當前最受關注的水資源議題。

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現今海水淡化的主流技術是採用RO（逆滲透）方式進行淡化處理，經RO逆滲透濃縮後產生的海淡鹵水中，已經證實含有高鹽及鈣、鎂等微量有價元素，具有相當高的商業價值；為進一步推動海水淡化技術的發展，國統與工研院攜手合作，研發「海淡鹵水鈣與鎂資源化再利用技術」。

國統進一步指出，海淡鹵水相較一般海水更具提取礦物之潛力與經濟價值，其中的鎂資源我國高度依賴國外進口，未來如果能自鹵水中提取，可提高我國在資源管理上之自主性，且海淡鹵水資源化再利用，勢必可使滷水排放明顯減少，也有助排除海水淡化恐衝擊海洋生態及干擾我國漁業發展疑慮。

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