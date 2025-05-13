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4月全國個人房地合一稅收僅43.8億 年減16％

2025/05/13 15:08

從財政部公布的去年房地合一稅收狀況表現，稅率20%的個人房地合一稅占比高達36.1%，顯示相對多數民眾持有滿5年開始出售。（記者徐義平攝）從財政部公布的去年房地合一稅收狀況表現，稅率20%的個人房地合一稅占比高達36.1%，顯示相對多數民眾持有滿5年開始出售。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕個人房地合一稅稅收金額，新北市連續兩個月貢獻最多。根據財政部最新統計，4月全國個人房地合一稅稅收金額約43.8億元、較去年同期衰退16%，進一步觀察六都4月稅收數字，除台南市較去年同期持平外，其它五都全數呈現年衰退趨勢。

根據最新統計，4月六都個人房地合一稅稅收金額，以新北市最多、約8.8億元，但對比去年同期、年減幅約14%，其次則是台中市的8.7億元、年減幅約6%，第三至六名，依序為高雄市的6.1億元、台北市的4.6億元、桃園市的4.7億元，以及台南市的3.1億元，對比去年同期，年減幅落在14%至27%間。

房市買氣平淡 短期內稅收難創新高

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，個人房地合一稅主要是2016年後買進，出售時才需要繳納的稅賦，近幾年更因房價大漲，帶動房地合一稅收大幅攀升，去年個人與營利事業房地合一稅收合計高達1千億元，寫下該稅收新高，不過，今年前四月稅收金額則較去年同期衰退，再加上近期房市買氣平淡，預料短期內該稅收應該不會再寫下新高。

他指出，從財政部公布的去年房地合一稅收狀況表現，稅率20%的個人房地合一稅占比高達36.1%，顯示相對多數民眾持有滿5年開始出售，由於這波房價大漲，房地合一稅已經成為交易時最為有感的稅賦，建議民眾可以多利用重購退稅或者自用連續設籍滿6年、400萬元免稅額優惠。

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