彭博：中國釋善意！取消波音交付禁令

彭博引述消息人士報導，在中美貿易談判取得突破、雙方暫時削減關稅後，中國已取消對波音的交付禁令。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美中關稅戰波及，日前波音有3架飛機被送回美國，不過，在美中關稅休兵，中國再釋善意，彭博引述消息人士報導，在中美貿易談判取得突破、雙方暫時削減關稅後，中國已取消對波音的交付禁令，航空公司有權自行決定按照自己的時間和條款安排交付。

波音公司發言人拒絕評論，中國民航局也沒有立即回應置評要求。

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此舉為波音帶來了一些緩解，4月份媒體報導，中國已命令其所有航空公司停止從波音接收飛機。據報導，日前停放在中國舟山的2架波音飛機已被送回西雅圖總部基地，第3架飛機則正返美途中。

不過，在美中貿易暫時休兵，彭博報導指出，知情人士表示，北京官員本週已開始通知國內航空公司和政府機構，可以恢復美國製造的飛機的交付。由於資料保密，知情人士要求匿名。其中1位知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照自己的時間和條款安排交付。

雖然波音禁令的解除，為重啟交付掃清了道路，但目前尚不清楚中國的航空公司多久能獲得所需的飛機。

今年將有約50架波音飛機交付中國，這將節省波音尋找新買家的時間和成本，一旦飛機到達航空公司客戶手中，也能保證其獲得豐厚的付款。

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