晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

彭博：中國釋善意！取消波音交付禁令

2025/05/13 15:32

彭博引述消息人士報導，在中美貿易談判取得突破、雙方暫時削減關稅後，中國已取消對波音的交付禁令。（法新社）彭博引述消息人士報導，在中美貿易談判取得突破、雙方暫時削減關稅後，中國已取消對波音的交付禁令。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美中關稅戰波及，日前波音有3架飛機被送回美國，不過，在美中關稅休兵，中國再釋善意，彭博引述消息人士報導，在中美貿易談判取得突破、雙方暫時削減關稅後，中國已取消對波音的交付禁令，航空公司有權自行決定按照自己的時間和條款安排交付。

波音公司發言人拒絕評論，中國民航局也沒有立即回應置評要求。

此舉為波音帶來了一些緩解，4月份媒體報導，中國已命令其所有航空公司停止從波音接收飛機。據報導，日前停放在中國舟山的2架波音飛機已被送回西雅圖總部基地，第3架飛機則正返美途中。

不過，在美中貿易暫時休兵，彭博報導指出，知情人士表示，北京官員本週已開始通知國內航空公司和政府機構，可以恢復美國製造的飛機的交付。由於資料保密，知情人士要求匿名。其中1位知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照自己的時間和條款安排交付。

雖然波音禁令的解除，為重啟交付掃清了道路，但目前尚不清楚中國的航空公司多久能獲得所需的飛機。

今年將有約50架波音飛機交付中國，這將節省波音尋找新買家的時間和成本，一旦飛機到達航空公司客戶手中，也能保證其獲得豐厚的付款。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財