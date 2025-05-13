積極拓展海外市場、插旗歐洲 泓德能源總座：明年海外營收超過3成

積極拓展海外市場、插旗歐洲，泓德能源總座周仕昌（左）表示明年海外營收超過3成，圖右為董事長謝源一。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在政策明確支持與電力交易市場熱絡的情況下，綠能環保股泓德能源（6873）總經理周仕昌指出，積極布局澳洲、日本、菲律賓等海外市場，預估明年海外營收占比可拉高到3成以上，同時也準備插旗歐洲市場，如德國、義大利等國家。

周仕昌表示，泓德能源海外布局以「政策明確支持」與「電力市場交易熱絡」為主要考量點。以澳洲來說，5月澳洲聯邦大選由原執政工黨成功連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性，同樣的，日本、菲律賓也長期支持再生能源產業，泓德也積極布局，至於歐洲市場如德國、義大利相關再生能源政策也陸續出爐，同樣是考慮範圍。

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他指出，目前澳洲共9個案場、裝置量達1.5MW，預計2029年澳洲資產管理規模可達600億元，同時，也高度關注綠氫、綠鐵的投資案；至於日本市場日前再度成功取得5件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW（總電池裝置容量約1.5GWh）；去年底則攜手亞通利大能源，與菲律賓生力集團旗下San Miguel Global Power簽訂投資條件書，目標光電建置容量達1GW，預計將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

針對今年展望，周仕昌認為，依據過去歷史經驗，營收通常都是逐季成長，期待今年在海外市場挹注下，能維持強勁成長動能。

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