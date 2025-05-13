晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

積極拓展海外市場、插旗歐洲 泓德能源總座：明年海外營收超過3成

2025/05/13 14:55

積極拓展海外市場、插旗歐洲，泓德能源總座周仕昌（左）表示明年海外營收超過3成，圖右為董事長謝源一。（記者張慧雯攝）積極拓展海外市場、插旗歐洲，泓德能源總座周仕昌（左）表示明年海外營收超過3成，圖右為董事長謝源一。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在政策明確支持與電力交易市場熱絡的情況下，綠能環保股泓德能源（6873）總經理周仕昌指出，積極布局澳洲、日本、菲律賓等海外市場，預估明年海外營收占比可拉高到3成以上，同時也準備插旗歐洲市場，如德國、義大利等國家。

周仕昌表示，泓德能源海外布局以「政策明確支持」與「電力市場交易熱絡」為主要考量點。以澳洲來說，5月澳洲聯邦大選由原執政工黨成功連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性，同樣的，日本、菲律賓也長期支持再生能源產業，泓德也積極布局，至於歐洲市場如德國、義大利相關再生能源政策也陸續出爐，同樣是考慮範圍。

他指出，目前澳洲共9個案場、裝置量達1.5MW，預計2029年澳洲資產管理規模可達600億元，同時，也高度關注綠氫、綠鐵的投資案；至於日本市場日前再度成功取得5件標案，得標的儲能裝置容量共約300MW（總電池裝置容量約1.5GWh）；去年底則攜手亞通利大能源，與菲律賓生力集團旗下San Miguel Global Power簽訂投資條件書，目標光電建置容量達1GW，預計將直接轉供綠電給生力集團及菲律賓當地企業。

針對今年展望，周仕昌認為，依據過去歷史經驗，營收通常都是逐季成長，期待今年在海外市場挹注下，能維持強勁成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財