中信銀澄清湖大樓購地 辜仲諒一審判刑7年8月

中信金控前副董事長辜仲諒。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕中信金控前副董事長辜仲諒，被控與時任中信銀金融投資處協理李聲凱，涉嫌以「低價高買」手法，購買澄清湖大樓，使得中信銀承受1億元的價差損失，台北地檢署在2019年間依違反證券交易法起訴辜仲諒等人，台北地院歷時4年多審理，今日判處辜仲諒7年8月徒刑，並自5月8日起限制出境出海，可上訴。

同案被告李聲凱9年4月徒刑、時任中信銀資深副總經理張明田8年、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦9年6月徒刑，辜仲諒的妹婿陳俊哲通緝中。

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本案是「紅火案」的衍生案，至於「紅火案」，是指2004年間，辜仲諒被控與中信主管，利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬美元（約新台幣10億元），損害中信金的利益，辜仲諒涉犯銀行法特別背信、證交法操縱股價、洗錢等罪被起訴。

紅火案目前審理情形是，一審、二審、更一審分別判辜仲諒9年、9年8月、3年6月，更二審、更三審皆判辜仲諒無罪；最高法院去年將操縱股價、洗錢二罪的部分，駁回檢方上訴，確定無罪；而銀行法特別背信、刑法背信無罪方面，則是撤銷發回高院，進入更四審。

至於「中信澄清湖大樓購地案」發生在2005年間，檢方調查，辜仲諒、李聲凱及辜仲諒的妹婿陳俊哲等人，得知清美公司董事長黃仁宗，有意以8.5億元出售位於高雄鳥松區的澄清湖大樓後，先以泰通公司台灣分公司買下大樓，再墊高價格，以9.5億元賣給中信銀，使得中信銀平白損失1億元。

北檢原本曾將本案併入辜仲諒的「紅火案」審理，但高院2018年間更一審將辜判刑3年半時，將此案退回，檢方遂於2019年間起訴辜仲諒。

此外，李聲凱、陳俊哲、張明田、林祥曦4人，涉嫌在處分鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行奕銘等公司不良債權舞弊，亦有關係人交易，財報不實等不法行為；檢方因此也將李聲凱等4人起訴。

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