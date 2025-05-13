風睿能源收購海能風場股權 持股51％成最大股東

風睿能源今天宣布完成海能風場（Formosa 2）股權收購，持股比重增至51%。（風睿能源提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電開發商風睿能源（SRE）今天宣布完成海能風場（Formosa 2）股權收購，交易後持股比重自原有的25%增加至51%，晉升專案最大股東。

風睿能源表示，在全球政經局勢不確定之際，此舉不僅展現企業對該專案營運潛力持續看好，更向整體離岸風電市場釋出明確訊號，有助維護本地離岸風電市場秩序和長期穩定發展。

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海能風場是我國離岸風電第二階段潛力場址中首座完工併網的風場。風睿能源表示，此次收購是藉由行使對旗下資產所擁有的優先承購權（ROFR），進一步購入26%股權。

風睿能源董事長林雍堯表示，擴大收購海能風場股權，將有助於管理與營運效率，確保潔淨能源穩定產出，為出口產業提供可靠後援，同時為整體市場的長期健全發展挹注信心。

風睿能源由管理720億美元資產、總部位於美國紐約的基礎建設相關類投資公司 Stonepeak 支持，在可再生能源領域擁有豐富經驗。

風睿能源除在已步入商轉的海洋風場（Formosa 1）與海能風場（Formosa 2）中持股，近期也正在開發海盛風場（Formosa 4）與海廣風場（Formosa 6）。

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